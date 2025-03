Una mostra imperdibile che celebra il centenario dell'Exposition internationale di Parigi

Un secolo di Art Déco

Nel 2023, il mondo celebra il centenario dell’Exposition internationale di Parigi, un evento che ha segnato un punto di svolta nella storia dell’arte e del design. In questo contesto, il Palazzo Reale di Milano ospita una mostra straordinaria intitolata “Art Déco. Il trionfo della modernità”. Questo evento non è solo un tributo a uno stile iconico, ma un’opportunità per esplorare l’evoluzione di un linguaggio estetico che ha influenzato profondamente la cultura visiva del XX secolo.

Oltre 250 opere in esposizione

La mostra presenta oltre 250 opere, tra cui vetri, ceramiche, moda e design, che raccontano la storia di un movimento che ha saputo coniugare eleganza e innovazione. Gli oggetti esposti provengono da collezioni prestigiose e offrono uno spaccato della creatività di artisti e designer che hanno dato vita a questo stile. Ogni pezzo è una testimonianza della ricerca di nuove forme e materiali, riflettendo il dinamismo di un’epoca in continua evoluzione.

Un viaggio tra Francia e Italia

Originario della Francia, l’Art Déco ha trovato terreno fertile anche in Italia, dove ha influenzato architettura, moda e arti decorative. La mostra al Palazzo Reale non solo celebra le radici francesi di questo movimento, ma mette in luce anche il contributo italiano, evidenziando come le due culture si siano intrecciate per dare vita a opere straordinarie. Attraverso un percorso espositivo ben curato, i visitatori possono immergersi in un’atmosfera di lusso e raffinatezza, scoprendo come l’Art Déco abbia saputo interpretare i cambiamenti sociali e culturali del tempo.