Scopri il nuovo adattamento teatrale che porta in scena la storia di un geniale truffatore.

Un grande ritorno a teatro

Il mondo del musical italiano si arricchisce di un nuovo, affascinante capitolo con l’arrivo di Prova a Prendermi il Musical, un’opera che trae ispirazione dal celebre film di Steven Spielberg. Questo adattamento, che ha debuttato il 27 febbraio al Teatro Nazionale di Milano, promette di catturare il pubblico con la sua trama avvincente e le sue musiche coinvolgenti. Dopo il successo iniziale, lo spettacolo si sposterà al Brancaccio di Roma dal 19 marzo al 6 aprile, offrendo a un pubblico ancora più vasto l’opportunità di vivere questa straordinaria esperienza teatrale.

La storia di un genio della truffa

La trama di Prova a Prendermi è basata sulla vera storia di Frank Abagnale Junior, un giovane che, negli anni ’60, è riuscito a ingannare l’America intera. Con abilità e astuzia, Frank ha impersonato diversi ruoli, da pilota di aerei a medico, riuscendo a frodare banche e compagnie aeree. La sua vita avventurosa, segnata da colpi di scena e inseguimenti, è stata adattata per il palcoscenico grazie alla penna di Terence McNally, mentre le musiche sono state composte da Marc Shaiman e Scott Wittman, noti per il loro lavoro in produzioni di successo come Hairspray.

Un cast di talento

Il cast di Prova a Prendermi il Musical è composto da artisti di grande talento. Claudio Castrogiovanni interpreta il ruolo di Carl Hanratty, l’agente dell’FBI che dà la caccia a Frank, mentre Tommaso Cassissa veste i panni del protagonista, Frank Abagnale Junior. A completare il trio, Simone Montedoro interpreta il padre di Frank, un personaggio che gioca un ruolo cruciale nella sua vita. La regia è affidata a Piero Di Blasio, noto per il suo lavoro in altri musical di successo, e le coreografie sono curate da Rita Pivano, che porta sul palco l’energia e il ritmo degli anni ’60.

Un’esperienza musicale unica

La direzione musicale è nelle mani esperte di Angelo Racz, un veterano del musical italiano, che guiderà un’orchestra jazz dal vivo, creando un’atmosfera coinvolgente e vibrante. I costumi, disegnati da Francesca Grossi, e le scenografie di Gabriele Moreschi contribuiranno a trasportare il pubblico in un’epoca di glamour e audacia. Con una combinazione di talento, creatività e passione, Prova a Prendermi il Musical si preannuncia come uno degli eventi teatrali più attesi della stagione.