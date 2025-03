Olly e Gaia, protagonisti di una dolce storia d'amore, avvistati insieme a Milano.

Un amore nato tra le note di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2025 non ha solo regalato emozioni musicali, ma ha anche fatto da sfondo a una storia d’amore che ha catturato l’attenzione di tutti. Olly, il trionfatore dell’edizione, e Gaia Gozzi, ex concorrente di Amici, sembrano aver trovato l’amore dietro le quinte dell’Ariston. Entrambi artisti affermati e single da tempo, hanno dato vita a un legame speciale che ha fatto sognare i fan.

Indizi di una relazione

Le voci su una possibile relazione tra i due sono iniziate a circolare dopo che Olly ha smentito un presunto flirt con Benedetta Quagli, ex di Federico Chiesa. Gli amici del cantante hanno confermato che il suo cuore è tutto per Gaia. A confermare queste speculazioni ci sono stati anche i titoli dei settimanali, che parlano di una passione tra i due. Durante un’intervista a RDS Next, Olly ha dedicato parole dolci alla collega, accendendo ulteriormente l’interesse dei fan.

Un incontro romantico a Milano

Recentemente, Olly e Gaia sono stati avvistati insieme al Bistrot a Casa, un ristorante milanese noto per la sua cucina brasiliana. Testimoni oculari hanno descritto la scena come romantica, con i due intenti a chiacchierare e scambiarsi sorrisi affettuosi. La foto scattata al locale ha fatto il giro dei social, alimentando i rumors su una relazione che sembra sempre più concreta. Nonostante il silenzio dei diretti interessati, l’attesa cresce e i fan non vedono l’ora di scoprire se questa storia d’amore diventerà ufficiale.