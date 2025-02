Scopri il programma del festival che celebra la Commedia dell'Arte dal 25 febbraio all'8 marzo.

Un Carnevale all’insegna della tradizione

Dal 25 febbraio all’8 marzo, Milano si trasforma in un palcoscenico vivente grazie a Il mercato dei saltimbanchi, un festival che celebra la Commedia dell’Arte in tutte le sue sfaccettature. Giunta alla sua sesta edizione, questa manifestazione offre spettacoli gratuiti che coinvolgono un pubblico di tutte le età, riportando in piazza l’essenza di una tradizione teatrale che affonda le radici nel Rinascimento italiano.

Il programma del festival

Il festival si svolgerà in diverse location di Milano, con un ricco programma di eventi. Tra i momenti salienti, il 1° marzo si terrà lo spettacolo “Il medico volante & Meneghino e il Barone di Birbanza” in piazza Dergano, mentre il 2 marzo il pubblico potrà assistere a “Don Chisciotte dell’Aidas di Versailles” in viale Argonne. Ogni giorno, diverse piazze della città ospiteranno performance che mescolano comicità, musica e interazione con il pubblico, rendendo ogni spettacolo un’esperienza unica.

Un evento per tutti

Il festival non è solo un’opportunità per godere di spettacoli di alta qualità, ma anche un modo per avvicinare le famiglie e i giovani al mondo del teatro. Con eventi programmati in vari municipi, da Gratosoglio a QT8, la manifestazione si propone di raggiungere ogni angolo della città, rendendo la cultura accessibile a tutti. La chiusura del festival, prevista per l’8 marzo in piazza dei Mercanti, promette di essere un grande evento con “L’arena di Cyrano“, una competizione teatrale per compagnie emergenti, seguita dalla rappresentazione di “Cassandra” di Atelier Teatro.

In un periodo in cui la cultura è più che mai necessaria, Il mercato dei saltimbanchi rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella magia della Commedia dell’Arte e riscoprire il valore del teatro dal vivo. Non perdere l’occasione di partecipare a questi eventi straordinari, tutti a ingresso libero e gratuito.