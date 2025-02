Il musical che conquista il pubblico: da Spielberg a Broadway

Scopri come una storia di fuga diventa un'esperienza teatrale coinvolgente.

Un viaggio emozionante dal cinema al teatro

Non esiste storia che non possa essere trasformata in un musical, e il mondo del teatro ha dimostrato di saper dare nuova vita a narrazioni iconiche. Un esempio lampante è la trasposizione del film “Prova a Prendermi” di Steven Spielberg, che ha fatto il suo debutto a Broadway nel 2012. Questo film, che ha ottenuto due nomination agli Oscar e ha visto Leonardo Di Caprio nel ruolo principale, ha trovato una nuova dimensione grazie al libretto di Terrence McNally e alle musiche di Marc Shaiman, che richiamano il fascino dello swing e il canto crooner in stile Frank Sinatra.

Il debutto italiano al Teatro Nazionale

Ora, l’adattamento italiano di questo celebre musical arriva finalmente nel nostro paese, grazie alla produzione di Alessandro Longobardi e alla regia di Piero Di Blasio. La musica dal vivo, diretta da Angelo Racz, promette di coinvolgere il pubblico in un’esperienza unica. A interpretare il ruolo di Frank Abbagnale Jr. sarà Tommaso Cassissa, un giovane tiktoker genovese con due milioni di follower, già noto per le sue performance in teatro e in televisione. Questo debutto assoluto avrà luogo a Milano, al Teatro Nazionale, dal 27 febbraio al 16 marzo, prima di spostarsi al Teatro Brancaccio di Roma.

Una scommessa teatrale

Tommaso Cassissa ha descritto il suo ruolo come una vera e propria scommessa, simile ai rischi presi dal suo personaggio. “Questo è un genere teatrale nel quale non puoi bluffare”, ha dichiarato. La sua esperienza come impostore convertito al musical lo rende perfetto per interpretare un personaggio così complesso e affascinante. La scelta di Milano come palcoscenico per questo debutto non è casuale: la città è conosciuta per la sua vivace scena teatrale e per il suo pubblico esigente.

Il Teatro Nazionale, situato in piazza Wagner, ospiterà le rappresentazioni con orari variabili: sabato alle 15.30 e 20.30, domenica alle 15.30. I biglietti sono disponibili a partire da 30,50 euro fino a 55 euro, e per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale del teatro.