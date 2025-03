Scopri la storia di Gino Bartali, il ciclista che ha combattuto per la giustizia e la libertà.

Un inizio umile e una carriera straordinaria

Gino Bartali, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, ha iniziato la sua avventura sportiva in modo umile. Ricevette la sua prima bicicletta per poter raggiungere la scuola, ma ben presto il suo talento si rivelò ineguagliabile. Con determinazione e sacrificio, Bartali si unì alla squadra torinese Fréjus, dove partecipò al suo primo Giro d’Italia. La sua carriera decollò rapidamente, portandolo a vincere tre Giri d’Italia e due Tour de France. La sua abilità in sella e la sua tenacia lo resero un simbolo del ciclismo, attirando l’attenzione anche del regime fascista, che lo utilizzò come icona dei valori sportivi.

Un eroe silenzioso durante la guerra

Ma Bartali non era solo un campione sportivo; era anche un uomo di grande integrità. Durante la Seconda Guerra Mondiale, abbandonò le competizioni per dedicarsi a una causa ben più grande: la lotta contro il razzismo e l’ingiustizia. La sua attività di staffetta partigiana rimase a lungo sconosciuta, ma il ciclista nascondeva una famiglia ebrea nella sua cantina e trasportava documenti falsi per salvare centinaia di vite. Bartali credeva fermamente che il bene dovesse essere fatto senza cercare riconoscimenti, un principio che ha guidato le sue azioni durante quegli anni bui.

Un racconto emozionante sul palco

La vita di Gino Bartali è stata recentemente portata in scena in un monologo interpretato da Federica Molteni, diretto da Carmen Pellegrinelli. Questo spettacolo, tratto dal libro “La corsa giusta” di Antonio Ferrara, offre uno sguardo intimo e toccante sulla vita del ciclista, mescolando aneddoti divertenti e momenti di profonda riflessione. Il pubblico è invitato a immergersi nella storia di Bartali, vivendo le sue emozioni e comprendendo il suo impatto sia nello sport che nella società. Lo spettacolo ha riscosso un grande successo, partecipando a festival prestigiosi e rassegne culturali in Italia e all’estero, dimostrando che la storia di Bartali continua a ispirare generazioni.