Milano accoglie migliaia di tifosi ungheresi: blocchi al traffico, alcol vietato e la fermata M1 bloccata per la sfida contro il Milan.

Giovedì 5 novembre, Milano è stata teatro di una vera e propria invasione di tifosi stranieri: centinaia di sostenitori del Ferencvárosi Torna Club si sono radunati fin dalle prime ore nella storica Piazza Duomo, in vista della partita di Europa League contro il Milan. L’afflusso improvviso ha innescato una serie di provvedimenti di sicurezza e ha messo a dura prova la rete di trasporti pubblici, costringendo le autorità a intervenire con misure straordinarie.

Flussi di tifosi e impatto sulla mobilità urbana

Il corteo di supporter ungheresi, organizzato per raggiungere lo stadio Giuseppe Meazza, ha iniziato il tragitto a piedi per le vie del centro, per poi trasferirsi sulla metropolitana. L’ATM ha segnalato ritardi di diversi minuti sulle linee automobile e filoviarie 48, 49, 78, 90, 91 e 98, dovuti a blocchi temporanei lungo le rotte dirette al quartiere San Siro. La fermata M1 Duomo, infatti, è stata chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, costringendo i treni a passare senza fermarsi. La linea M3 (gialla) ha continuato a servire la stessa stazione, ma l’interscambio tra le due linee è stato impossibile.

Punti di alternativa consigliati

Per contenere il sovraccarico, gli operatori del trasporto hanno suggerito l’utilizzo delle fermate San Babila e Cordusio sulla M1, oppure la M3 Duomo per chi proviene da altre zone della città. Nonostante le indicazioni, il traffico di superficie ha subito ingorghi prolungati, con automobilisti costretti a deviazioni non previste, soprattutto nella zona di Corso Como e di Sempione.

Misure di ordine pubblico e restrizioni alcoliche

Il prefetto Claudio Sgaraglia, a seguito delle deliberazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha firmato un’ordinanza che vieta assolutamente la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche nei pressi dell’evento. La proibizione si estende a tutte le forme di confezionamento in vetro o lattina, sia per esercizi fissi che per ambulanti, consentendo solo il consumo al tavolo all’interno dei locali autorizzati. Le zone interessate – centro, Darsena, Navigli, Corso Como, Sempione – sono soggette al divieto dalle ore 8:00 fino a mezzanotte; nell’area di San Siro il provvedimento parte da mezzogiorno.

Presenza rafforzata delle forze dell’ordine

Per garantire il rispetto delle norme e prevenire scontri, la polizia municipale e i carabinieri sono schierati lungo i percorsi più critici, dalle fermate della metropolitana ai punti di accesso allo stadio. Le squadre operative effettuano controlli continui per evitare il contatto tra tifoserie e per intervenire rapidamente in caso di provocazioni.

Comportamenti estremisti: i Green Monsters

Tra i gruppi presenti, spicca il segmento ultras di estrema destra denominato Green Monsters. Alcuni sostenitori sono stati fotografati con magliette raffiguranti Benito Mussolini e hanno sfoggiato striscioni con slogan come “We have to defend Europe!” e “Rispetto, padre”. Tali manifestazioni hanno suscitato l’indignazione del parroco di Sant’Alessandro di Zebedia, che in precedenza aveva mostrato il dito medio a manifestanti protagonisti di episodi di violenza lo scorso 17 ottobre. Le autorità hanno monitorato attentamente queste espressioni, ma finora non sono stati segnalati ulteriori scontri.

La serata di giovedì è stata caratterizzata da una forte pressione sulla mobilità milanese, da restrizioni rigorose sul consumo di alcol e da un alto livello di vigilanza per contenere possibili disordini. Nonostante le tensioni, la partita è partita regolarmente alle 18:45, con il Milan che ha accolto il Ferencvárosi nello stadio San Siro, dimostrando la capacità della città di gestire un evento di grande rilevanza europea.