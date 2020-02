Aeroporto Milano Linate: tutte le informazioni utili ai viaggiatori

Tutte le informazioni utili ai viaggiatori in partenza dall'Aeroporto di Milano Linate: i negozi e i parcheggi a disposizione.

L’aeroporto di Milano-Linate è uno degli scali aeroportuali più trafficati d’Italia. Per dare un’idea dell’entità del reale traffico di persone che ogni giorno si imbarca dai gate dell’aeroporto in questione, è sufficiente sottolineare come al 2019, prendendo in esame l’arco di tempo che va dal mese di gennaio a quello di luglio, siano stati più di 5 milioni i passeggeri che hanno scelto Milano-Linate come luogo di imbarco. Ecco, dunque, una valida informativa per tutti coloro che potrebbero necessitare di maggiori delucidazioni in merito agli arrivi, alle partenze, ai negozi dislocati lungo il perimetro dello scalo e dei parcheggi che trovano spazio nell’area esterna adiacente all’aeroporto.

Aeroporto di Milano Linate: tutte le informazioni

Pur risultando chiuso dal 27 luglio al 27 ottobre 2019 per operazioni di restauro, è ugualmente possibile fornire informazioni utili in merito agli arrivi e alle partenze da e per l’aeroporto di Milano-Linate tenendo presente che i dati qui comunicati potrebbero essere soggetto a cambiamenti a partire dalla nuova apertura dello scalo.

In linea generale, però, è possibile comunque delineare quelle che sono le compagnie aeree che sino al 2019 hanno effettuato scali nell’aeroporto mettendo a disposizione destinazioni in Italia e in buona parte dell’Europa. Da Milano-Linate, infatti, è possibile imbarcarsi per l’Irlanda, la Francia, Malta, la Romania, il Regno Unito, il Belgio, la Bulgaria, i Paesi Bassi, la Spagna, la Germania, la Svizzera e la Svezia, senza trascurare la possibilità di salire a bordo di aerei per raggiungere le principali isole greche (Mykonos, Santorini, Corfù) grazie ai voli stagionali forniti direttamente da Alitalia. Per quanto riguarda le partenze, alla pari di altri scali l’aeroporto fornisce la possibilità di acquistare in anticipo il servizio accessorio di Fast Track, valido per imbarcarsi con maggior celerità e senza dover necessariamente attendere lo scorrimento della fila, e il servizio accessorio di avvolgimento bagagli, fondamentale per chi desidera assicurare la massima sicurezza possibile a valigie e borsoni caricati direttamente a bordo o nella stiva dell’aereo.





Negozi e parcheggi

Veniamo ora alle questioni riguardanti i negozi presenti all’interno dello scalo aeroportuale e all’informativa inerente ai parcheggi dello stesso.

Nell’aeroporto di Milano-Linate è possibile trascorrere il tempo in attesa del proprio volo facendo una sosta nei diversi negozi o nei numerosi bar e ristoranti pronti a offrire un servizio eccellente ai passeggeri di tutto il mondo. Partendo dallo shopping, negli spazi commerciali dell’aeroporto trovano spazio locali demandati alla vendita di prodotti di abbigliamento (catene come Calzedonia, Brooks Brothers, Camicissima, Gallo, Intimissimi, Pinko, Piquadro ecc…) e locali per acquistare i prodotti dell’ultimo minuto (Carrefour Express), senza tralasciare la gioielleria DoDo, l’orologeria Swatch e il locale Silvia Parrucchieri, l’ideale per dare un’aggiustata al proprio taglio prima di imbarcarsi sul proprio volo. Per quanto riguarda la presenza di parcheggi, l’aeroporto di Milano-Linate mette a disposizione dei passeggeri aree sia coperte che scoperte in grado di far risparmiare una quantità di tempo notevole ai viaggiatori che intendono parcheggiare la propria vettura per poi raggiungere il rispettivo terminal di imbarco.

I parcheggi sono dislocati in due aree differenti, P1 e P2, e sono acquistabili in loco o anche online, usufruendo di tariffe vantaggiose e convenienti. La formula di acquisto dei parcheggi P1 garantisce la possibilità di fare affidamento su ben 1.300 posti coperti, oltre a consentire ai viaggiatori di raggiungere le aree di check-in in maniera pressoché immediata. I parcheggi P2, invece, sono acquistabili in due formule differenti, P2 Executive (2.000 posti auto coperti con accesso immediato all’aerostazione) e P2 Holiday (al 5° e al 6° piano dell’area P2, 500 posti coperti e scoperti per parcheggiare la vettura nei pressi dell’aeroporto a fronte di una sosta non inferiore ai 4 giorni).