Sulla fiancata di un treno in una stazione milanese è apparsa nelle ultime ore la scritta "coronavirus", opera di un writer abusivo.

Il virus cinese che sta facendo tremare tutte l’Europa e il mondo ha raggiunto anche la città di Milano. Nelle ultime ore, infatti, è apparso un graffito su un convoglio Trenord: “Coronavirus”. Un’idea alquanto bizzarra quella del writer che ha voluto imbrattare il fianco della carrozza di un treno con quelle 11 lettere. Lo hanno chiamato quindi ‘treno coronavirus’: l’immagine è stata segnalata dalla pagina Instagram Graffiti_Milano.

Milano, arriva il treno Coronavirus

Ma non solo: sulla porta di accesso al treno si legge invece un suggerimento o avvertimento: “Lavato le mani prima di salire?”. Il writer che ha deciso di imbrattare il convoglio Trenord (un Tsr in servizio sulle linee regionali) ha probabilmente agito nel fine settimana e forse in modo abusivo.

Paura per l’economia milanese

Intanto, il virus cinese sta spaventando i mercati e l’economia milanese: ogni anno, infatti, i turisti cinesi portano alla città 300 milioni di euro spesi tra ristoranti, hotel e shopping. In seguito allo scoppio dell’epidemia di coronavirus, però, il volume d’affari è andato calando. “Siamo già al 40% in meno rispetto al periodo precedente al virus”, ha affermato il sindaco di Milano, Beppe Sala.