L’ATM ha informato i viaggiatori che la linea tramviaria numero 3 è stata deviata tra piazza 24 Maggio e via Torino. Al momento non si hanno molte informazioni, ma potrebbe trattarsi di un probabile incendio di un camion dell’Amsa all’altezza di Porta Ticinese e Carrobbio. Ne risente anche la circolazione delle linee 2 e 14. L’allarme è rientrato e la circolazione è tornata regolare intorno alle ore 9 di venerdì 17 gennaio.

🚦#tram3: devia tra piazza 24 Maggio e via Torino per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco in Porta Ticinese/Carrobbio.

Anche la circolazione dei #tram 2 e 14 ne risente.

— ATM (@atm_informa) 17 gennaio 2020