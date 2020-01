Trenord: orari, abbonamenti e biglietti

Tutto quello che c'è da sapere su Trenord: gli orari, i biglietti e gli abbonamenti per i pendolari.

La compagnia ferroviaria Trenord consente ogni anno a 200 milioni di passeggeri di viaggiare in tutta la Regione Lombardia, rivolgendosi in particolare a coloro i quali devono quotidianamente spostarsi tra casa e ufficio o, comunque, utilizzano il treno con frequenza.

Nell’intenzione dell’efficienza e della completezza, Trenord offre servizi agevolati che tengano conto delle differenti esigenze dei viaggiatori.

Trenord: gli orari

Le corse previste sono frequenti e servono tutta la Lombardia, permettendo di raggiungere agevolmente anche gli Aeroporti di Malpensa e Bergamo Orio al Serio. I treni regionali veloci viaggiano negli orari che si intendono più consoni alle esigenze di lavoro e rispettano l’esigenza di ottimizzazione del tempo di viaggio. Tra questi il Malpensa Express collega l’aeroporto al centro di Milano in meno di un’ora.

Gli orari delle corse sono studiati in sincronia con quelli dei bus, così da permettere ai viaggiatori di raggiungere una destinazione in treno e proseguire il viaggio a bordo di altri mezzi di trasporto pubblico. Per i pendolari, inoltre, Trenord ha studiato l’app Trainline con la quale il viaggiatore può sapere se il treno viaggia in orario e da quale binario partirà.

I biglietti

La Tariffa Unica Regionale dei biglietti Trenord segue i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia e il prezzo dei biglietti viene determinato sulla distanza chilometrica tra le città di partenza e di destinazione. Oltre che in caso di abbonamento, per determinate categorie di viaggiatori sono previste agevolazioni anche in caso di biglietto singolo o occasionale.

I bambini di età compresa tra 0 e 14 anni viaggiano sempre gratis, se non occupano posti a sedere.

Se invece lo occupano e hanno da 4 a 14 anni, usufruiscono di una tariffa scontata del 50%. Anche le donne con più di 60 anni e gli uomini con più di 65 anni hanno diritto ad agevolazioni e precisamente usufruiscono di uno sconto pari al 20% sul costo del biglietto a tariffa ordinaria. Le persone disabili hanno l’opportunità di viaggiare usufruendo di uno sconto del 20%, per gli adulti e del 50% per i minori di 14 anni. I gruppi di almeno 10 persone viaggiano con lo sconto del 20%, se adulti, o del 50%, se minori di 14 anni.

I biglietti Trenord possono essere acquistati anche on line, con le identiche condizioni: biglietto elettronico non necessita di convalida in stazione e dà diretto accesso al treno mostrando lo schermo del telefono.





Gli Abbonamenti

Gli abbonamenti Trenord offrono l’opportunità di viaggiare illimitatamente per tutto il periodo di validità (settimanale, mensile, annuale).

Ci sono poi abbonamenti “integrati” che consentono, oltre che di viaggiare con Trenord, di viaggiare con altre aziende di trasporto convenzionate in tutta la Lombardia. Si tratta degli abbonamenti IO VIAGGIO.

Le persone con disabilità possono richiedere l’abbonamento integrato IO VIAGGIO, a durata annuale e tariffa agevolata, viaggiando accompagnati senza dover pagare il biglietto dell’accompagnatore. Anche le famiglie usufruiscono di agevolazioni, se hanno figli minorenni: a partire dal secondo figlio viene infatti applicato uno sconto del 20% e dal terzo in poi l’abbonamento è gratis. Anche gli abbonamenti “integrati” possono essere acquistati scegliendo tra settimanale, mensile, annuale, di 1a o 2a classe e consentono, come quelli ordinari, di viaggiare illimitatamente. Gli abbonamenti Trenord, come i biglietti di corsa semplice, possono essere acquistati on line.

Richiedendo la Tessera IO VIAGGIO, che sarà valida 4 anni, è possibile acquistare o ricaricare un abbonamento on line, caricare sulle stessa tessera più abbonamenti, recuperare l’abbonamento in caso di smarrimento e rinnovarlo tramite gli sportelli bancomat o l’Home Banking di Intesa Sanpaolo. La stessa tessera IO VIAGGIO è richiedibile on line o, comunque, nelle biglietterie Trenord.