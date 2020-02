Il 14 marzo 2020 l'Humanitas di Milano regalerà visite gratuite a uomini e donne, anche approfondite.

Sabato 14 Marzo l’Humanitas San Pio X di Milano metterà a disposizioni specialisti per visite gratuite, per uomini e donne. La data è stata a scelta a metà del periodo tra la festa della donna e quella del papà per un motivo particolare.

Visite gratuite all’Humanitas per uomini e donne

Secondo alcune indagini sono le donne che spingono spesso gli uomini a tener sotto controllo la propria salute. Stando ai numeri almeno il 27% dell’universo maschile non sa dove si trova la prostata e il 54% pensa sia un organo femminile. Il 30% ritiene di non aver bisogno di controlli medici e l’83% delle donne ammette di dover spingere gli uomini della famiglia ad andare dal medico.





Sono questi i motivi che hanno spinto l’Humanitas a regalare un’intera giornata alla prevenzione sia per lui che per lei.

Per i maschi è previsto uno speed date della salute, quindi controlli dalla durata di pochi minuti ma essenziali. Così per capire e mostrare quanto poco tempo serve per prendersi cura di se stessi, se fatto costantemente. Con la prenotazione si avrà accesso a esami più approfonditi sempre gratuitamente. Visite urologiche, screening andrologici contro il tumore ai testicoli e anche test sulla salute dei capelli, da proteggere da alcune patologie. Per lei sono incluse visite ginecologiche, senologiche e test per la salute delle ossa in menopausa e consulenze dermatologiche.

Questa è solo una parte di ciò che si potrà fare il 14 marzo 2020. Tra l’altro non è l’unica iniziativa gratuita che si vede a Milano: a Novembre 500 persone del Municipio 8 hanno avuto visite oculistiche gratuite. Ricordiamo che serve prenotarsi e lo si può fare o telefonicamente o sul sito dell’Humanitas.

I posti saranno disponibile fino a esaurimento disponibilità.