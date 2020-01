Se avete amato il film o il romanzo, non potete certo perdervi il musical per bambini Charlie e la fabbrica di cioccolato in scena a Milano.

Il musical Charlie e la fabbrica di cioccolato, approdato a Milano a novembre sta avendo uno strepitoso successo catturando grandi e piccini. La storia è ben nota a molti grazie al successo del romanzo prima e del film poi, che hanno fatto sognare migliaia di grandi e piccoli. La città di Milano ospiterà l’evento nella sua già ricchissima stagione teatrale 2019/2020 per bambini e lo straordinario successo ha costretto gli organizzatori a programmare replica aggiuntive fino all’8 marzo: sono oltre 40 mila i biglietti già staccati.

Charlie e la fabbrica di cioccolato: le date

Charlie e la fabbrica di cioccolato è in scena presso la Cattedrale della Fabbrica del Vapore. Il calendario delle date dello spettacolo è abbastanza ricco. Il debutto milanese è avvenuto l’8 novembre 2019 e lo spettacolo rimarrà in città per tutta la stagione cioè fino all’8 marzo 2020.

Il musical è tratto dall’omonimo romanzo di Roald Dahl, autore per bambini pluripremiato scomparso nel 1990, da cui è stato tratto anche un capolavoro cinematografico. Stiamo parlando del film Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato del 1971, con Gene Wilder, rifatto poi da Tim Burton nel 2005 con protagonista Johnny Depp. Le canzoni che hanno reso celebre questo capolavoro sono di Marc Shaiman, Scott Wittman, Leslie Bricusse e Anthony Newley.

I biglietti per il musical Charlie e la fabbrica di cioccolato sono in vendita on line. I prezzi variano dai 49 euro ai 96 euro.





Il cast italiano del musical

La regia dell’edizione italiana di Charlie e la fabbrica di cioccolato è firmata da Federico Bellone (Mary Poppins, Dirty Dancing, Sugar – A qualcuno piace caldo) e vede la produzione di Wizard Productions. Questi i performer a salire sul palco: Christian Ginepro nel ruolo di Willy Wonka, i giovanissimi Jeesee (Gregorio Cattaneo), Alberto Salve e Alessandro Notari in quello di Charlie Bucket, mentre Gipeto è Nonno Joe.

Il cast è composto inoltre da Simona Samarelli (Mrs.

Bucket), Lisa Angelillo (Mrs. Tv), Russell Russell (Mr. Eugene Beauregarde), Fabrizio Corucci (Mr. Oleg Disalev), Stella Pecollo (Mrs. Glup), Annamaria Schiattarella (nonna Georgina e regista residente), Roberto Colombo (nonno George), Marta Melchiorre (Veruca Disalev), Davide Marchese (Augustus Glup), Michelle Perera (Violetta Beauregarde), Simone Ragozzino (Mike Tv), Donato Altomare (Jerry), Rossella Contu (Cherry), Robert Ediogu (Mrs. Green), oltre ai membri dell’ensemble Andrea Spata (capoballetto), Federica Laganà, Mary La Targia, Pietro Mattarelli, Antonio Orler, Manuel Primerano e Monica Ruggeri. Infine, il cast si completa con 4 swing (performer in grado di sostituire gli eventuali attori del cast assenti) e 10 musicisti diretti dal maestro Giovanni Maria Lori.