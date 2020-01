"Il gatto con gli stivali", spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni, andrà in scena domenica 19 gennaio alle ore 16 al Teatro Oscar di Milano.

Tra gli eventi a teatro del 2020, “Il gatto con gli stivali”, spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni, andrà in scena domenica 19 gennaio alle ore 16 al Teatro Oscar di Milano. L’evento è inserito nel cartellone della rassegna L’Oscar per Tutti, dedicata ai più piccoli.

Il gatto con gli stivali: la storia

Sul palco la classica fiaba del Gatto con gli Stivali: nel corso dello spettacolo vengono rievocati tutti i momenti importanti della storia. Il marchese di Carabà mette in scena tutte le formidabili avventure che lo hanno portato al coronamento del suo sogno: sta infatti per sposare la Principessa Fiordaliso grazie anche all’aiuto del suo Gatto fidato ereditato dal padre. Nel frattempo una cuoca brontolona cerca in tutti i modi di preparare il pranzo nuziale degno di un re, cosa non facile dal momento che tra le cucine si aggira un gatto affamato e dispettoso che non la lascia in pace un momento.

Con l’aiuto di una colonna sonora suonata dal vivo, l’amore, come in ogni fiaba, trionfa in un epilogo a lieto fine in cui si potrà celebrare il tanto agognato matrimonio.

Tra i protagonisti del Gatto con gli Stivali, Daniele Arzuffi, Erica Magagnato e Gionata Soncini.

Regia di Gabriella Foletto e Daniela Monico e musiche dal vivo di Daniele Arzuffi.

I biglietti hanno un costo di 10 euro (6 euro ridotto); per info e prenotazioni 02 5455511.