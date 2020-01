L'evento "L'isolachenonc'è" inizierà sabato 18 gennaio alla Fondazione Feltrinelli e accompagnerà i bambini in un percorso di giochi.

Milano pensa ai più giovani. In programma nel 2020 sei date in cui la Fondazione Feltrinelli accompagnerà i bambini e le loro famiglie in un percorso di giochi e scoperte: si tratta di “L’isolachenonc’è” con partenza sabato 18 gennaio.

L’Isolachenonc’è: l’evento sabato 18 gennaio

La proposta dedicata ai bambini della Fondazione Feltrinelli si compone di un ricco programma animato da illustratori, autori e artisti che attraverso il gioco e i suoi linguaggi dell’immaginazione metteranno in scena storie fantastiche.

“L’isolachenonc’è” è il ciclo di eventi pensato per aiutare i bambini a confrontarsi con la complessità del mondo ma sempre con la leggerezza che contraddistingue i più piccoli. La prima data in programma è quella di sabato 18 gennaio, “Giochiamo per partecipare“, in cui laboratori e letture intratterranno i piccoli partecipanti, suddivisi per fasce d’età, dalle ore 10 fino alle ore 18.

Il programma

La giornata prevede in apertura, dalle ore 11 alle ore 12.30, lettura e laboratorio creativo “Nel mio giardino il mondo” di Irene Penazzi di Terre di Mezzo editore, dedicato ai bimbi dai 3 ai 6 anni e contemporaneamente il laboratorio di parole “Città di parole” a cura di Mauro Bellei, di Fatatrac editrice, per bambini dai 5 agli 8 anni.

Alla stessa ora anche “La cantastorie dell’Isolachenonc’è” per la fascia d’età 2-5 anni.

Alle 14.45 fino alle 15.30 sarà proposta da Elisa Mazzoli di Giunti Editore la lettura animata e interpretata “Salto dopo salto” per bimbi dai 7 ai 10 anni. Dalle 15 alle 16.30 la lettura con laboratorio “Una brava veterinaria” di Donata Quagliotti de Il Castoro per bambini dai 4 ai 6 anni e dalle 15 alle 16 “La cantastorie dell’Isolachenonc’è” per bimbi dai 2 ai 5 anni.

Infine, dalle 17 alle 18, il Circo “Paccottiglia Deluxe” dedicato a bambini e adulti. Uno spettacolo con clown, teatro, magia comica, giocoleria e acrobatica. Di Circo Paccö con Alessandro Galletti e Francesco Garuti.





I prezzi

Le tipologie di biglietto, prenotabili dal sito internet di Fondazione Feltrinelli, sono:

Ingresso giornaliero con spettacolo (bambini): 15€

Ingresso mezza giornata con spettacolo (bambini): 10€

Spettacolo (bambini e adulti): 6€

Bambini 0-2: ingresso gratuito