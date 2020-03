Soldati dell'esercito in arrivo in città: l'annuncio della Prefettura nella mattinata di venerdì 20 marzo.

La Prefettura ha annunciato l’impiego dell’esercito in città per fermare l’emergenza Coronavirus a Milano. Saranno 114 i soldati che scenderanno in campo e controlleranno il rispetto delle misure di contenimento. L’annuncio nella mattinata di venerdì 20 marzo.