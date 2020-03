Si sono conclusi i lavori in via Capelli a Milano che l'hanno resa pedonale e accessibile a tutti: si aspetta solo l'inaugurazione.

Via Capelli, il tratto di strada che porta da corso Como a piazza Gae Aulenti a Milano, è ora rinnovata e più accessibile. I lavori sono di fatto conclusi e ora si aspetta soltanto la fine dell’emergenza Coronavirus per l’inaugurazione. La data del taglio del nastro verrà infatti stabilita più avanti.

Gae Aulenti Milano: terminati i lavori

Via Capelli, la salita di passaggio tra corso Como e piazza Gae Aulenti, non aveva mai riscontrato grande successi. Ma dopo la conclusione dei lavori ha un’altra faccia ed è pronta a stupire tutti. Purtroppo però si deve attendere la fine di questo periodo nero che si sta diffondendo in tutta Italia. Quando il pericolo della pandemia mondiale sarà finalmente terminato, allora si potrà parlare anche di inaugurazione. Al momento, infatti, non è prevista alcuna data per il taglio del nastro.





Sono stati proprio i commercianti della strada a chiedere di accelerare con il restyling, passo fondamentale per le attività in zona.

Nella via infatti era difficile passeggiare, soprattutto per alcuni ostacoli lungo la strada. Entrane nei negozi risultava difficile per la presenza di alcuni parapetti, ora sostituiti da fioriere e panchine. I lavori sono diventati possibili grazie all’intervento economico di Renzo Rosso, il patron di Diesel con un negozio di sette vetrine in Porta Nuova.

L’operazione quindi è stata a costo zero per il Comune di Milano e incominciata a giugno del 2019. Anche la manutenzione sarà totalmente a carico di Rosso, insieme a Coima. Quest’ultima è la società di Manfredi Catella che ha voluto Porta Nuova e gestisce il quartiere futuristico di Milano.