Coronavirus a Milano: fiera, hotel e container per ricavare nuovi posti letto

Milano e la Lombardia pensano alla creazione di nuovi posti letto per alleggerire gli ospedali, saturi per il coronavirus: alcuni di questi verrebbero allestiti in Fiera.

I reparti di terapia intensiva sono senz’altro quelli più colpiti dall’emergenza coronavirus, che l’Oms ha ufficialmente definito una pandemia: essendo quelli degli ospedali lombardi sul rischio del collasso, la Regione ha pensato alla creazione di nuovi posti letto in strutture come la Fiera o gli hotel di Milano.

Coronavirus a Milano: nuovi posti in Fiera

Già nei giorni precedenti a mercoledì 11 marzo 2020 Gallera e Fontana avevano spiegato di aver rimediato “posti letto di terapia intensiva dove fino a ieri era impensabile”. Tra questi i corridoi, le sale operatorie, le stanze di risveglio. Diversi pazienti stabili erano poi stati trasferiti nelle case di riposo o nelle strutture di riabilitazione.

Per ovviare alla saturazione degli ospedali, gli amministratori si sono adoperati per trovare impianti esterni alle strutture ospedaliere. Tra questi un padiglione di Fiera Milano City di circa 12 mila metri quadrati dotato di tutte le alimentazioni elettriche per la portata necessaria.

La Fiera stessa sarebbe poi in grado di garantire in tempi record i prefabbricati necessari previsti di impianto di espulsione di aria filtrata, impianto gas medicinali e impianto elettrico dotato di continuità elettrica. L’idea, già in fase avanzata, è quella di mettere a disposizione in questo luogo circa 400 posti di terapia intensiva. Ci sarebbero poi altri spazi fieristici da utilizzare anche solo per accogliere i malati in via di dimissione.

Altri luoghi pensati per curare i pazienti sarebbero poi dei container con nuovi posti letto ma anche delle strutture alberghiere da allestire con i macchinari necessari. Non si esclude nemmeno l’ipotesi di poter utilizzare vecchie caserme abbandonate sempre nell’ottica di alleggerire i presidi ospedalieri.

Dalla Regione arrivano parole rassicuranti su questo fronte.

“Stiamo facendo miracoli nell’aver recuperato più di 200 posti in terapia intensiva in una settimana e mezza. Dovremmo mettere a disposizione altri 100 posti in terapia intensiva nei prossimi giorni. Oltre ai 400 della Fiera“, hanno spiegato.