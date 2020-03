Continuare ad acquistare testi nelle librerie pur non uscendo di casa si può: in moltissime a Milano hanno predisposto l'ordine online e la consegna a domicilio.

Dopo l’emanazione del decreto che il Premier Conte ha riassunto con la frase “Restate in casa”, le librerie di Milano si sono organizzate per far sì che i propri clienti possano avere a disposizione i testi di loro gradimento: molte di quelle indipendenti hanno provveduto a disporre una consegna a domicilio.

Coronavirus, librerie di Milano: consegna a domicilio

Leggere è uno dei passatempi preferiti di moltissimi italiani che però, ricevuto il divieto di recarsi fuori casa se non lo stretto necessario, rischiano di non poter avere sotto mano l’ultima uscita o di sfogliare il testo che vorrebbero. E così, nel rispetto delle norme emanate, diversi titolari di librerie indipendenti sono corsi ai ripari proponendo ai lettori di ordinare i libri online in modo da averli poi recapitati a casa.

Tra queste la Libreria dello Sport di via Carducci ma anche Verso Libri di corso di Porta Ticinese.

Quest’ultima ha anche lanciato un proprio hashtag, #Versopedala. Pur essendo chiusa fino al 15 marzo, chi lo vorrà potrà contattare il suo staff, fare l’ordine desiderato e aspettare che gli arrivi nel proprio domicilio tra mercoledì 11 e venerdì 13 marzo. Altre attività che svolgeranno il medesimo servizio sono la libreria Trittico di via San Vittore e Tempo Ritrovato Libri in corso Garibaldi il cui gestore ha spiegato che “in questo periodo di attesa di tempi migliori, se il lettore non va in libreria, è il librario che spedisce o consegna i libri a casa“.





Ma anche La Scatola Lilla in via Sannio, la cui titolare si è resa disponibile a portare i libri gratuitamente a casa dei propri clienti.

“Chiude la libreria, ma non la libraia“, ha affermato. Iniziative simili le hanno prese il Covo della Ladra di via Scutari e la libreria Centofiori in piazzale Dateo che ha offerto la consegna a domicilio per chi abita nei dintorni. Infine la Corteccia in via Lanino ha optato, oltre che per portare i testi a casa dei lettori, per fornire loro consigli via social.