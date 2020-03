L'amministrazione comunale di Corbetta ha deciso di distribuire gratuitamente del detergente per le mani ai propri cittadini

In seguito all’emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale di Corbetta, alle porte di Milano, ha deciso di distribuire in modo del tutto gratuito detergente per le mani a tutti i cittadini.



Disinfettante gratis per i cittadini

A partire dal 6 marzo fino a domenica 8 marzo 2020, l’amministrazione comunale di Corbetta distribuirà gratuitamente ai propri cittadini del detergente per le mani “donato dall’azienda corbettese Chemtec e realizzato secondo direttive dell’OMS” con lo scopo di poter contrastare l’emergenza coronavirus.

“Di prodotto ce n’è per tutti, non c’è il rischio di rimanere senza. Confido nel senso di responsabilità di tutti, non affollatevi”, ha commento il sindaco Marco Ballarini a corredo del post pubblicato sull’account Facebook del Comune di Corbetta.

L’iniziativa, iniziata ieri davanti “alla Farmacia Comunale Corbetta 2 in Via della Libertà 6 (ex SS 11)”, proseguirà anche nei giorni di sabato e domenica.

Come si evince sempre dal profilo Facebook del Comune di Corbetta, infatti: ” Sabato 7 e domenica 8 Marzo il prodotto sarà distribuito dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 19. Portate con voi un recipiente e riceverete gratuitamente una quantità di detergente per le mani massimo di 300 ml“.





Un’iniziativa, quella di distribuire detergente gratis per le mani ai cittadini, volta a contrastare l’emergenza coronavirus, resa possibile dalla collaborazione di più operatori del territorio. Come affermato dal sindaco, infatti: “Sono orgoglioso di questa virtuosa collaborazione tra Amministrazione Comunale, tessuto imprenditoriale del territorio e volontariato. Il prodotto sarà infatti consegnato dai volontari dei Servizi Sociali e dal Gruppo Volontari Protezione Civile Corbetta garantendo la sicurezza delle operazioni di distribuzione, nel rispetto del DPCM“.