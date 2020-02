Una bambina di 5 anni è rimasta schiacciata da un armadio mentre stavano giocando in casa: la piccola è ricoverata in condizioni gravissime.

Versa in condizioni gravissime la bambina di 5 anni che è stata schiacciata da un armadio mentre stava giocando in casa. L’incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di lunedì 24 febbraio in zona Quarto Oggiaro a Milano. La piccola ha riportato un grave trauma cranico ed è stata subito trasferita in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento dell’incidente, infine, in casa si trovava soltanto la madre della bimba.





Bambina schiacciata da un armadio

Paura a Milano, in via Val Trompia in zona Quarto Oggiaro: una bambina di 5 anni è rimasta schiacciata da un armadio. Dalle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, pare che la piccola stesse giocando. All’improvviso, però, per estrarre dei vestiti dall’armadio si sarebbe appesa e perciò il mobile le sarebbe caduto addosso schiacciandola.

L’Azienda regionale di Emergenza ha riferito che l’episodio si è verificato intorno alle ore 17 di lunedì. All’arrivo dei medici e delle ambulanze sul posto, la piccola di origini egiziane non era cosciente. Dopo essere stata intubata è stata quindi trasferita in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Avrebbe riportato un gravissimo trauma cranico.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della stazione di Milano Musocco: ai militari spetterà la ricostruzione dell’esatta dinamica di quanto accaduto. Ai militari dell’Arma, inoltre, spetterà accertare eventuali responsabilità della madre, unico genitore presente in casa nel momento dell’incidente domestico. Sono in corso le opportune indagini sul caso.