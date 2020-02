Coronavirus a Milano: secondo paziente risultato positivo al test

Secondo caso confermato di coronavirus a Milano: a essere contagiato è stato un uomo di 71 anni di Mediglia.

Dopo l’uomo di 78 anni ricoverato al San Raffaele, a Milano si è registrato un altro caso di coronavirus nella serata di sabato 22 febbraio 2020. Si tratta di un paziente dell’ospedale di Vizzolo Pedrabissi che, dopo che i medici hanno effettuato i dovuti test, è risultato positivo.

Coronavirus a Milano: secondo caso

Stando alle prime informazioni giunte, l’uomo ha 71 anni ed è residente a Mediglia, un’area della periferia sud milanese. Dato che aveva iniziato ad accusare febbre e influenza, si era recato spontaneamente in Pronto Soccorso non pensando di aver contratto il virus. Il consiglio che stanno dando tutte le autorità e i medici è infatti quello di non andare mai personalmente in una struttura ospedaliera al sopraggiungere dei sintomi. Questo potrebbe infatti agevolare la diffusione dell’infezione.

Nella nota dell’ospedale in questione, quello di Vizzolo Pedrabissi, si legge che il personale ha svolto tutti gli accertamenti previsti dal protocollo effettuando il tampone sull’uomo.

Una volta giunti i risultati, questi hanno rivelato che si trattava di coronavirus. I medici hanno così optato per trasferirlo al nosocomio San Matteo di Pavia dove si trova ricoverato in condizioni stabili.

Ancora non si sa se abbia avuto contatti con qualche persona infetta del lodigiano. Sono infatti in corso le indagini per ricostruire tutti gli spostamenti e capire come abbia contratto il virus. Andranno altresì accertate tutte le persone venute a contatto con lui compresi medici, infermieri e altri pazienti della struttura. L’ospedale di Vizzolo rimane comunque operativo senza alcuna restrizione.