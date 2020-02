Coronavirus, è ufficiale: scuole chiuse a Milano

Il sindaco Giuseppe Sala questa mattina ha deciso di seguire l'operato delle università, chiudendo tutte le scuole per una settimana.

Il sindaco di Milano Giuseppe Salaopta per la chiusura delle scuole come misura per fronteggiare l’emergenza coronavirus che sta interessando in particolare Lombardia e Veneto. Nella mattinata del 23 febbraio il primo cittadino della città meneghina impegnato in una conferenza stampa d’emergenza in Prefettura ha deciso di seguire quanto deciso per le università, chiudendo tutte le scuole per una settimana.

Coronavirus, scuole chiuse per una settimana

Nella giornata di sabato 22 febbraio il sinadaco di Milano Giuseppe Sala non aveva confermato la chiusura delle scuole, rimandando alla giornata successiva ogni decisione e dichiarando: “Alcuni cittadini mi chiedono di chiudere gli uffici pubblici. E allora perché non gli stadi? O le aziende? O i negozi? Che differenza c’è? Stiamo seguendo questa crisi sanitaria con responsabilità, non sottovalutiamo niente, ma non vogliamo neppure fomentare allarmismi”.

Poco fa pero è arrivata l’ufficialità: le scuole di Milano saranno chiuse per tutta la prossima settimana, dal 24 fino al 29 febbraio.

La decisione segue quella già presa ieri di sospendere tutte le lezioni nei diversi atenei universitari lombardi. Alle 12 si riuniranno nella sede del Comune di Milano tutti i sindaci dell’aerea metropolitana per decidere quali altri dei 133 comuni chiuderanno le scuole.

Le dichiarazioni del sindaco

La conferenza stampa è stata seguita in esclusiva da Sky Tg24, dove si è potuto apprendere la proposta fatta da Sala sulla questione della chiusura delle scuole:“A questo punto anche a livello prudenziale penso che le scuola vadano chiuse a Milano. Proporrò al presidente della Regione di allargare l’intervento a livello di città metropolitana. E’ un intervento prudenziale. Lontano da noi di scatenare alcun tipo di psicosi. Ma visto che alcune scuole nella settimana di Carnevale era già previsto che chiudessero, penso che si possano chiudere per una settimana”.

“Ho già avvertito la Regione – continua il sindaco – Potrei farlo io, ma sono confidente che lo farà la Regione perché ne ho già parlato.

Vorrei essere attore di una proposta che ha un senso più compiuto. Ho parlato con l’assessore Gallera non reputo ci sia nessun tipo di problema. Ad oggi per una settimana, spero che sia sufficiente”.