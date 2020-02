Incidente in via Montevideo a Milano: auto ribaltata e ragazza investita

Un'auto ha investito una 16enne in sella alla sua bicicletta e si è ribaltata: teatro dell'incidente è stata via Montevideo a Milano.

Paura in via Montevideo a Milano, dove nel primo pomeriggio di mercoledì 19 febbraio 2020 si è verificato un incidente stradale. Un’auto ha investito una ragazza di 16 anni per poi sbandare e ribaltarsi.

Incidente in via Montevideo a Milano

Il sinistro si è verificato intorno alle 13:40 in zona Sant’Agostino. Una giovane stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando, per causa ancora in via di accertamento, è stata investita da un’auto. Il conducente di quest’ultima, un uomo di 45 anni, avrebbe cercato di evitarla ma nel tentativo ha sbandato e si è ribaltato.

Le immagini diffuse mostrano infatti la ragazza caduta a terra e l’auto poco distante e vicino alle strisce pedonali ribaltata sul lato destro. Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno prestato le prime cure alla vittima per poi allertare il 118.

Gli operatori sanitari, giunti immediatamente sul posto, le hanno fornito le medicazioni necessarie per poi trasportarla in codice giallo al non distante ospedale Fatebenefratelli. Fortunatamente, nonostante l’impatto, avrebbe riportato un trauma non grave e le sue condizioni non sarebbero critiche.





Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia locale e i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo dalla sua vettura. Sulle sue condizioni non sono ancora pervenute notizie. Intanto le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari a capire la dinamica di quanto accaduto e attribuire eventuali responsabilità. Andrà infatti chiarito, con l’ausilio di testimoni e telecamere, la posizione in cui i due si trovavano al momento del sinistro.