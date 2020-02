Un uomo è stato vittima di un'aggressione in metro a Milano per aver consigliato ad un ragazzo di spostarsi dalle porte e consentirne la chiusura.

Ennesima aggressione in metro a Milano, questa volta ai danni di un 51enne. Stando ai primi accertamenti, l’uomo è stato preso a calci e pugni da un adolescente per avergli chiesto di spostarsi al centro del vagone e permettere la chiusura delle porte della carrozza.

Aggressione in metro a Milano

L’episodio si è verificato intorno alle 17 di martedì 11 febbraio 2020 precisamente nei pressi della stazione di Lima, sulla linea rossa. Quando il convoglio si è fermato, un uomo ha consigliato ad un ragazzo di 15 anni di spostarsi dalla sua posizione perché stava impedendo la chiusura delle porte e di conseguenza costringendo la M1 a restare ferma.

Tanto è bastato per mandare su tutte le furie l’interpellato, che invece di dar seguito alla richiesta del 51enne ha iniziato ad aggredirlo.

Stando a quando messo a verbale in una denuncia presentata alla Polizia, lo avrebbe infatti colpito con un calcio alla gamba non prima di avergli sferrato un violento pugno al volto. A quel punto sarebbe sceso dalla metropolitana e sarebbe scappato per evitare conseguenze.





Immediata la chiamata alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno trasportato l’uomo al Pronto Soccorso. Fortunatamente le ferite riportate non erano gravi pertanto è giunto al Policlinico in codice verde per essere medicato. Gli agenti della Polizia, dopo il racconto e la denuncia dell’uomo, hanno ora il compito di rintracciare il ragazzo fuggito. A dare un grande aiuto potrebbero essere le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del treno e della stazione.