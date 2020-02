Una turista coreana di 20 anni è stata travolta da un tram all'altezza di piazza Oberdan, non lontano da Porta Venezia: tragedia a Milano.

Nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 febbraio una turista coreana di 20 anni è stata travolta e uccisa da un tram vicino a piazza Oberdan a Milano. Da quanto si apprende, la giovanissima si trovava insieme ad alcune amiche quando, per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo dell’Atm l’avrebbe travolta. Inutili si sono rivelati i soccorsi tempestivi del personale medico del 118. La giovane, infatti, è morta sul colpo.





Milano, turista travolta da un tram

Era circa mezzanotte quando si è consumata una tragedia vicino al centro di Milano: una turista coreana è stata travolta da un tram. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane coreana di 20 anni si trovava in piazza Oberdan, non lontano da Porta Venezia insieme ad altre 3 amiche. Per cause ancora in fase di accertamento, però, sarebbe stata travolta da un tram della linea 9 che l’avrebbe uccisa.

A chiamare i soccorsi sarebbero state proprie le amiche, che hanno allertato il 112. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, le ambulanze, l’automedica e i vigili del fuoco. Inutili, però, si sono rivelati i soccorsi: la giovane era già deceduta. Rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: sono in corso le opportune indagini.

Sul posto si sono precipitati anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato gli opportuni rilievi sul caso. Non è chiaro se la giovane stesse attraversando sulle strisce o lontano. Le amiche che si trovavano con lei sono sotto shock: avrebbero un’età compresa tra i 22 e i 25 anni. Anche l’autista del mezzo pubblico, un uomo di 56 anni, è sconvolto e ha necessitato di cure mediche presso il Fatebenefratelli.