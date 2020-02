Una panchina rossa contro la violenza sulle donne è stata imbrattata all'interno di un parco di Milano: "Femminicidio = distruzione del genere umano".

“Femminismo = distruzione genere umano” è la scritta comparsa sulla panchina in segno di solidarietà per le donne vittime di femminicidio, imbrattata a Milano. Una scritta nera in forte contrasto con il colore rosso della panchina. La denuncia è arrivata per voce della segretaria metropolitana del Pd di Milano, Silvia Roggiani: “Pensavano di insultare le donne e invece hanno colpito tutti“.

Panchina imbrattata a Milano

Il fatto è avvenuto all’interno di un parco della zona Martesana a Milano. Su una panchina è comparsa una scritta nei confronti delle donne che ha innescato la pesante reazione della segretaria del Pd. Roggiani ha infatti commentato: “I vigliacchi che volevano offendere il femminismo hanno decisamente sbagliato bersaglio: imbrattare una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere è un gesto oltre che vile, ignorante“.

Una vera e propria provocazione contro le donne “che non fermerà l’impegno di una comunità in prima linea nella difesa dei diritti violati“. “Il Pd Municipio 2 – prosegue – si sta già mobilitando per ripulirla“.





Le panchine rosse per le donne

La panchina, all’interno di un parco, è stata colorata di rosso, insieme ad un’altra, nell’ottobre 2018 ad opera dell’associazione 4Tunnel. L’iniziativa era nata con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza sulle donne. Già in quell’occasione erano state ripulite diverse scritte, circa 600 in tutto, grazie al lavoro di circa un centinaio di volontari.