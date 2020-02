"Ma l'amore a Milano dura più di 90 minuti" recitano le nuove calamite a forma di biglietto della metro per festeggiare San Valentino.

San Valentino è alle porte e sicuramente c’è qualcuno che si ridurrà a girovagare tra i negozi alle 19:00 del 14 febbraio, in cerca del regalo perfetto. Se fate parte di questa categoria e siete fidanzati con un milanese doc abbiamo il consiglio giusto per voi. Nascono da un’idea di Emanuele Mantovani le calamite a forma di biglietti della metro, ma in versione San Valentino.

I biglietti della metro per San Valentino

“Ma l’amore a Milano dura più di 90 minuti“ è questo il post scriptum che si legge sulla riproduzione fedele dei biglietti dell’azienda di trasporto milanese. Non è il primo lavoro che l’artista Emanuele Mantovani dedica alla sua amata città. Nel suo laboratorio a Chinatown, in via Giordano Bruno, aveva infatti già prodotto dei magneti che rappresentavano alcune vie di Milano.

Questa volta ha voluto celebrare per il giorno degli innamorati quel sentimento che lo lega al luogo in cui vive.

“Sono innamorato della mia città e della vita – racconta Mantovani – Quale migliore occasione se non la festa degli innamorati per unire queste due passioni in un unico messaggio? La scelta di contrapporre la breve durata di una corsa a quella più lunga dell’amore è anche un modo per esorcizzare questa tendenza a screditare l’amore solido, quello che dura anche a costo di grandi sacrifici”. Nemmeno la scelta di utilizzare un biglietto Atm come simbolo dell’amore è casuale: “È un oggetto che nessuno si ferma a osservare nella frenesia quotidiana, ma è pur sempre un simbolo della città. Quella scritta e il cuore rosso gli conferiscono bellezza e poesia”.