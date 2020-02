Il nuovo primato di Milano riguarda la natura: il capoluogo lombardo è stato inserito tra le città più attente agli alberi.

La città di Milano è stata premiata dalla Fao per la gestione e la cura degli alberi: a valutare il prestigioso riconoscimento è stata l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, insieme ad Arbor Day Foundation. Il capoluogo lombardo è risultato essere tra le città, in tutto il Mondo, che si impegnano maggiormente per quanto riguarda la cura del verde e degli alberi.

Milano premiata dalla Fao

Gli enti valutanti hanno stabilito un nuovo primato per Milano che è stata inserita tra le Tree Cities of the World, ovvero le città che soddisfano gli standard fondamentali per la cura degli alberi e la progettazione di foreste urbane. Per essere stata inserita nel prestigioso elenco, la città ha rispettato diversi requisiti: “Appreziamo il il lavoro di Milano per la piantumazione e la cura dei suoi alberi” ha dichiarato Hiroto Mitsugi, vice direttore generale del Dipartimento forestale Fao.

“Gli alberi puliscono la nostra aria – ha invece detto il presidente della Arbor Day Foundation -. Questo riconoscimento indica l’impegno di Milano nell’essere una città più sana e più felice“. Intanto la Commissione Europea dovrà discutere il progetto ForestaMi che prevede la piantumazione di 3 mila alberi entro il 2030.





I progetti green

Al Parco del Ticinello è già in corso la posa di quasi 2 mila alberi mentre 47 piante e 2200 arbusti forestali sono stati piantati in un’altra zona della città. Nelle settimane a venire l’istituto Ieo realizzerà una nuova area boschiva con 1500 alberi e 800 arbusti. “Il progetto di valorizzazione del parco rientra nell’impegno dell’Amministrazione per il potenziamento delle funzionalità ecologiche di grandi aree verdi a favore della biodiversità“.