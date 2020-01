Lo scorso ottobre una bambina di 12 anni venne palpeggiata ripetutamente sul filobus della linea 91 a Milano: è stato arrestato un 41enne.

Una bambina di 12 anni era stata palpeggiata ripetutamente a bordo di un filobus della linea 91 a Milano: è stato arrestato un 41enne salvadoregno. Gli episodi risalgono, infatti, allo scorso ottobre quando la baby-sitter della giovanissima denunciò la vicenda. I fatti vennero poi confermati anche dalla protagonista che venne ascoltata in un’audizione privata. Sabato scorso gli agenti hanno arrestato il presunto responsabile di “ripetuti e insistenti” palpeggiamenti.





Milano, bambina palpeggiata sul filobus

Sarebbe un uomo salvadoregno di 41 anni il responsabile dei palpeggiamenti ai danni di una ragazzina minorenne. Lo scorso ottobre, infatti, una bambina di 12 anni venne palpeggiata ripetutamente sul filobus della linea 91 a Milano. La denuncia dei fatti avvenne il giorno stesso grazie al racconto della baby-sitter. Dopo una serie di indagini, inoltre, la Polizia pare aver trovare il molestatore.

Per le indagini, gli agenti si sono serviti anche delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza a bordo del mezzo dell’ATM.

L’arresto dell’uomo è avvenuto sabato 25 gennaio. L’ordinanza di arresti domiciliari, invece, risale al 24 gennaio ed è stata emessa dal gip Anna Calabi su richiesta del procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e del sostituto procuratore Ilaria Perinu.

Tuttavia, come ha precisato la Polizia, le indagini proseguiranno anche in questi giorni. Gli agenti stanno verificando se l’uomo abbia messo in atto comportamenti simili nel frangente di tempo trascorso. Il 41enne, da quanto si apprende, risiede a Cologno Monzese, nell’hinterland milanese.