Bruttissimo incendio nelle prime del 23 gennaio alla scuola di Polizia Locale di Milano: in fiamme lo stabile di via Giovanni Battista Boeri.

Un incendio è divampato alle 4:30 del mattino di giovedì 23 gennaio in via Boeri a Milano: in fiamme la scuola della Polizia Locale. Da quanto si apprende nel rogo sarebbero state date alle fiamme un’auto e un furgone dei ghisa che erano posteggiati oltre la recinzione. Fortunatamente, però, non si registrano feriti. Sul luogo dell’incendio, inoltre, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno riportato la situazione alla normalità. Non si esclude un possibile incendio doloso. Sono in corso le indagini: purtroppo, però la zona non è sottoposta a videosorveglianza.





Milano, incendio in via Boeri

Paura alla scuola di Polizia Locale di via Giovanni Battista Boeri a Milano: un incendio è divampato alle ore 4:30 di giovedì 23 gennaio. Secondo le primissime informazioni, inoltre, potrebbe trattarsi di un rogo doloso nel quale sono andati in fiamme anche un’auto e un furgone dei ghisa. Gli autori potrebbero aver cosparso di benzina i due mezzi prima di darli alle fiamme.

L’area, tuttavia, non è coperta da telecamere di sicurezza e ciò potrebbe rendere difficoltose le ricostruzioni di quanto accaduto. La scuola si trova molto vicino a via Tibaldi, a pochi passi da una struttura sportiva. Il tendone di quest’ultima è andato in fiamme. Gli inquirenti stanno vagliando telecamere delle zone limitrofe per inquadrare i possibili responsabili.

Sul posto, infine, sono intervenute diverse squadre di pompieri che hanno permesso di riportare la situazione alla normalità senza riportare alcun ferito. Poteva diventare una tragedia.