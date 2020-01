La Guarda di Finanza avrebbe sottratto beni per 87 milioni di dollari dopo la truffa dei diamanti che aveva visto protagonisti alcuni famosi vip.

La guardia di finanza avrebbe sequestrato beni per oltre 34 milioni di euro a una società che aveva convinto migliaia di persone (tra cui anche qualche vip) a investire in pietre preziose promettendo dei rendimenti irreali.

Truffa dei diamanti: il squestro

Il rocker Vasco Rossi, la conduttrice Federica Panicucci, Simona Tagli e l’industriale Diana Bracco sono solo alcune delle celebrità e dei vip rimasti coinvoli nella maxi-truffa organizzata da una holding di gioielli, e per la quale la guardia di finanza ha sequestrato beni per oltre 34 milioni di euro. A ottobre 2019 era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di ben 87 persone fisiche e 7 giuridiche (tra cui cinque noti istituti di credito). A vario titolo essi sarebbero accusati di truffa, impiego di denaro di provenienza illecita, auto-riciclaggio.

Le indagini avevano portato a galla il sistema volto a truffare i risparmiatori e che molto spesso erano gli stessi istituti di credito a promuovere: in pratica si promettevano rendite sicure o estremamente elevate in seguito all’acquisto di diamanti (venduti a prezzi eccessivamente alti rispetto al reale valore). Secondo indiscrezioni Vasco Rossi avrebbe investito nella truffa oltre 2,5 milioni, e come lui tanti altri vip sarebbero caduti nel tranello del diamanti. La guardia di finanza sarebbe riuscita a risalire ai titolari della società finanziaria e avrebbe messo in atto il maxi-sequestro: i beni sarebbero stati sottratti nelle zone di Milano, Roma ed Ancora.