Un operaio è rimasto gravemente ferito a Milano, schiacciato dai detriti a seguito di un incidente all'interno del cantiere della nuova metro M4.

Momenti di tensione a Milano per un nuovo incidente all’interno dei tunnel della metro. In questo caso a rimanere ferito è stato un operaio impegnato a lavorare in un cantiere della nuova linea M4, all’altezza di piazza Tirana nel quartiere del Lorenteggio. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 18:30 del 13 gennaio, quando l’uomo è rimasto schiacciato da un cumulo di detriti (e forse anche da una putrella) ad una profondità di 18 metri sotto il livello del suolo. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118 che hanno trasportato in ospedale l’operaio in arresto cardiaco.

Incidente in metro a Milano

Stando a quanto riportato dagli organi di stampa, appena giunti sul luogo dell’incidente i soccorritori hanno dovuto praticare le necessarie manovre di rianimazione all’operaio di 42 anni che era andato in arresto cardiocircolatorio.

Assieme agli uomini del 118 sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Porta Magenta, questi ultimi nel tentativo di chiarire la dinamica dell’incidente.

Liberato dai detriti, l’uomo è stato immediatamente trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Carlo, dove è attualmente ricoverato in gravissime condizioni a seguito dei traumi riportati nel crollo sotterraneo.

Il tentativo di liberarsi

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’operaio avrebbe cercato di liberarsi da solo una volta accortosi di essere stato travolto dai massi. Lo sforzo fatto nel cercare di fuoriuscire dal cumulo di detriti gli avrebbe però fatto perdere i sensi, rendendo necessario l’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco per poterlo estrarre vivo dal tunnel.