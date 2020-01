La vittima dell'aggressione avvenuta nella periferia di Milano è un ragazzino 16enne: un branco di giovani lo avrebbe accoltellato alla schiena.

A raccontare quanto accaduto è stata la vittima, che in Questura ha spiegato cosa è successo nel tardo pomeriggio di sabato 11 gennaio. Il giovane si trovava alla periferia est del capoluogo lombardo, in via Caduti in Missione di Pace: erano circa le 18. Dopo averlo picchiato, il branco lo ha ferito alla schiena con un’arma da taglio. Il 16enne quindi è stato trasferito all’ospedale San Raffaele in codice giallo: le sue condizioni sarebbero serie ma non gravi. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica.

Sono in corso le indagini della Polizia per verificare e ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ipotesi, pare che la banda e il ferito si conoscessero.