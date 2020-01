La benedizione delle barche in Darsena a Milano aveva lo scopo di far scaturire un clima di amicizia che portasse a sentirsi parte di una comunità.

Una cerimonia che spera di diventare parte della tradizione della città di Milano: è questo l’auspicio della benedizione delle barche celebratasi in Darsena nella mattinata di sabato 11 gennaio 2020. Ad organizzare l’evento la società Canottieri San Cristoforo.

Benedizione in Darsena a Milano

Per l’occasione erano presenti le barche per il canottaggio, le tavole del sup, i kayak e anche un battello. E’ stato un momento importante di unione per tutti coloro che sono appassionati e praticanti di sport acquatici. Diversi comunque i cittadini che vi hanno preso parte anche come spettatori fruendo di uno spettacolo inusuale per il capoluogo lombardo. L’ultima cerimonia del genere risaliva infatti al 1926.

Tutto ha avuto inizio alle 11 quando i mezzi sono partiti dai pontili della Canottieri San Cristoforo.

Alle 11:30 le imbarcazioni presenti in Darsena hanno poi ricevuto la benedizione da parte di Padre Ciro Sicignano, parroco di S. Antonio di Padova a Corsico e nel tempo libero vogatore. Dalle 12:30 alle 13:00 ha poi avuto luogo la risalita sul Naviglio Grande verso la Canottieri.

Durante l’evento era anche possibile ottenere un passaggio in barca contattando il numero che la società aveva messo a disposizione. Si è trattato di momento di aggregazione che nelle intenzioni aveva proprio quella di essere “un’occasione per riflettere che nella fatica del remo e della pagaia può scaturire un clima di amicizia che favorisce il sentirsi parte di una comunità“. Questo per costruire una città sempre più bella in cui ciascuno possa essere un cittadino rispettoso con la voglia di prendersene cura e il coraggio di difenderla.

A riportare queste parole la stessa Canottieri nel comunicato stampa ufficiale e nella descrizione dell’evento creato su Facebook.