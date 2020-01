Un uomo è salito su una gru accanto alla stazione Centrale di Milano per manifestare contro el vittime del Mediterraneo.

Un uomo è salito su una gru accanto alla stazione Centrale di Milano e dopo aver acceso dei fumogeni, si è lanciato con una corda sventolando la bandiera della pace. L’acrobata poi è stato denuncitao dalla polizia.

Milano, acrobata manifesta su una gru

Nella mattina del 12 gennaio, un uomo è salito su una gru alta circa venti metri di un palazzo in costruzione in Via Melchiorre Gioia, a pochi passi dalla stazione centrale di Milano. L’acrobata 31enne italiano ha poi appeso due bandiere con la scritta “stay human“, realizzate con le coperte termiche che di solito di danno ai migranti, e dopo aver acceso due fumogeni, si lanciato dalla gru attaccato ad una corda sventolando la bandiera della pace.

Bandiera contro vittime del mediterraneo

Il suo intento era quello di manifestare contro le vittime sempre più frequenti del Mediterraneo, ma la modalità non è piaciuta per niente alle forze dell’ordine: la zona sottostante è stata chiusa parzialmente dai vigili del fuoco che per precauzione hanno posizionato in strada sotto all’uomo unmaterasso gonfiabile per evitare la tragedia.

Non appena l’uomo è sceso dalla gru, la polizia lo ha fermato; tutte le sue attrezzature sono state sequestrate e lui è stato denunciato per procurato allarme e invasione di edifici pubblici senza il permesso della Questura.

Il video dei questa originale manifestazione non violenta è diventata subito virale, tanto che a Milano la polizia vuole prevenire altri gesti da parte di emulatori.