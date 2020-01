Un ragazzo disabile di 32 anni è stato colto da malore nella piscina di Quarto Cagnino, a Milano: salvato dal personale Areu.

Si è salvato solo grazie al pronto intervento dei soccorritori D.D., il ragazzo disabile di 32 anni colto da malore mentre si trovava in una piscina di Quarto Cagnino, a Milano. Il giovane è rimasto sott’acqua ed è andato in arresto cardiocircolatorio poco dopo le 15 di martedì 7 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che abbia nuotato per errore fino ad una corsia della piscina in cui l’acqua era troppo alta. Il personale dell’Areu lo ha rianimato e trasferito in codice rosso all’ospedale San Carlo.

Ragazzo disabile colto da malore

Sul luogo dell’incidente, situato in via in via Robert Lamennais Felicitè, sono immediatamente arrivate un’ambulanza ed un’automedica per praticare al ragazzo la rianimazione necessaria che è poi continuata fino all’arrivo in ospedale.

Gli uomini dell’Arma dei Carabinieri stanno inoltre effettuando i rilievi del caso al fine di chiarire l’effettiva dinamica dell’accaduto.

Al momento non risulta infatti ancora chiaro per quanto tempo il giovane sia rimasto sott’acqua prima di essere soccorso. Il 32enne stava partecipando ad un corso di nuoto organizzato da una comunità assieme ad una decina di altri ragazzi disabili e durante gli esercizi erano tutti seguiti da un bagnino.





Il precedente nel giugno scorso

L’episodio di Quarto Cagnino ha portato alla mente l’incidente avvenuto lo scorso 28 giugno a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano. In quell’occasione, due ragazzi disabili caddero nel canale mentre stavano percorrendo la pista ciclabile che costeggiava il corso d’acqua. Dei due ragazzi, uno riuscì a salvarsi liberandosi dalla bicicletta alla quale era allacciato, mentre il secondo venne trascinato sul fondo del naviglio morendo annegato.