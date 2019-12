A Milano, nei pressi di Porta Ticinese un 25enne è stato picchiato per via della sua omossessualità.

A Milano, nei pressi di Porta Ticinese un 25enne è stato picchiato per via della sua omossessualità. L’uomo ha subito sporto denuncia alla polizia che ora cerca testimoni dell’aggressione.

Milano, 25enne picchiato perché gay

Un giovane la notte del 28 dicembre è stato picchiato a Porta Ticinese, una zona della movida della città di Milano, solo perché dichiaratamente gay.Il 25enne però è riuscito a denuciare l’aggressione alla polizia che una volta chiamata l’ambulanza per prestare soccorso (un trauma toracico e una ferita lacero contusa), ha registrato la testimonianza del giovane.

Ha raccontato di essere stato circondato da una decina di persone, intorno a mezzanotte, e di essere stato colpito anche con un coccio di bottiglia. Gli agenti della polizia locale stanno cercando di risalire agli aggressori che, al loro arrivo, erano già scappati.Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona di Porta Ticinese, a quell’ora molto frequentata per via dei numerosi locali aperti, e sono alla ricerca di testimoni per individuare gli aggressori.

Aggresione a gay, caso nel ragusano

Lo scorso novembre un fatto simile era accaduto anche a Pozzallo (Ragusa), dove un ragazzo era stato picchiato da quattro aggressori, causandogli per fortuna solo una frattura al naso.

In quel caso gli inquirenti avevano ipotizzato che si trattasse di un attacco omofobo, ma non c’erano prove che il ragazzo fosse gay e la Procura non ha abbandonato del tutto l’ipotesi che il ragazzo avesse risposto a tono ad uno del gruppo, suscitando anche l’ira del resto della compagine.