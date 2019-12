Venerdì 27 dicembre si è verificato un incidente in via Tiepolo all'incrocio con via Verrocchio, in zona Città Studi a Milano: ci sono tre feriti.

Nella serata di venerdì 27 dicembre all’altezza di via Tiepolo a Milano è avvenuto un incidente: un tram si è scontrato con un minivan. Secondo le prime informazioni, nell’impatto sono rimasti feriti una donna e un ragazzo di 15 anni. Il giovane, che viaggiava sul minivan, ha riportato un trauma toracico; la donna di 67 anni, invece, si trovava sul tram della linea 5 e ha riportato un trauma cranico. Anche l’autista del mezzo pubblico è stato accompagnato all’ospedale per effettuare gli opportuni controlli medico-sanitari. Nessuno dei feriti, però, sarebbe in pericolo di vita.





Milano, incidente tram-minivan

Bruttissimo impatto quello avvenuto in via Tiepolo all’incrocio con via Verrocchio, in zona Città Studi. L’incidente si è verificato a Milano nella serata di venerdì 27 dicembre e ha coinvolto un tram della linea 5 e un minivan condotto da un 15enne.

Dalle prime informazioni ci sarebbero due feriti: il ragazzino è stato accompagnato al San Raffaele con un trauma toracico. La passeggera del mezzo pubblico, invece, ha riportato un trauma cranico ed è stata accompagnata al Fatebenefratelli in zona Città Studi. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Anche il tramviere, infine, è stato trasferito in ospedale per effettuare alcuni controlli sanitari. Una terza persona di 49 anni, secondo quanto riportano i media locali, avrebbe riportato lievi dolori alla schiena e al collo.

Sul luogo dello scontro sono intervenute quattro ambulanze, due automediche, i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica di quanto accaduto. Soltanto poche settimane fa, infine, la città veniva colpita da un gravissimo incidente tra un filobus e un mezzo dell’Amsa: in quell’occasione per la vita la 49enne Shirley Ortega.