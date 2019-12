Bimbo di 9 anni salvato dalle maestre mentre cercava di buttarsi da una finestra della scuola, aveva paura di essere maltrattato dal padre.

Un bimbo di 9 anni ha cercato di gettarsi dalla finestra di una scuola elementare nella periferia nord di Milano. Il piccolo stava cercando di scavalcare il davanzale durante le prove per la recita di Natale. Le maestre se ne sono accorte in tempo e hanno bloccato il bimbo prima che riuscisse a buttarsi.





Bimbo di 9 anni maltrattato dal padre

Le maestre che sono riuscite a mettere in salvo il bimbo di 9 anni, prima che riuscisse a lanciarsi dalla finestra, hanno chiamato immediatamente il 118 e la polizia. La complessa situazione famigliare del bambino era già nota alle forze dell’ordine e ai servizi sociali. La custodia del bambino era infatti stata affidata alla madre dopo che il padre era stato indagato per maltrattamenti. La donna avrebbe però deciso di trasferirsi e così il piccolo sarebbe andato a vivere nella casa con i nonni paterni.

Luogo spesso frequentato anche dal padre del bambino. Sarebbe questo contesto famigliare ad aver impaurito il piccolo, tanto da spingerlo a volersi gettare dalla finestra della scuola.

L’autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento urgente nel quale si dispone che il piccolo rimanga in ospedale finché non si riesce a trovare una soluzione definitiva a questa situazione. Rimangono da accertare i motivi per cui non sono rispettate le disposizioni emesse dalla procura per i minori di Milano.

Nei primi giorni del mese di dicembre si è verificato un altro caso di maltrattamenti, questa volta proprio da parte delle maestre dell’asilo. La vicenda è accaduta in una struttura per l’infanzia in provincia di Varese e una maestra è stata indagata per maltrattamenti nei confronti dei bimbi e sospesa dalla professione.