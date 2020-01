Pasticceria Ernst Knam Milano: prezzi e orari del punto vendita di via Anfossi

Lo chef e giudice di numerosi show televisi Ernst Knam è titolare di una pasticceria tra le più conosciute di Milano: gli orari e i prezzi.

Il Maestro Pasticcere Ernst Knam, affermato professionista nel raffinato mondo dell’alta pasticceria e volto televisivo, dopo aver girato il mondo e lavorato nei più importanti ristoranti stellati, approda nei primi anni ’90 alla corte dello Chef Gualtiero Marchesi, ultima tappa professionale prima di aprire a Milano, in via Anfossi 10 L’Antica di Ernst Knam.

Pasticceria Ernst Knam Milano

La pasticceria si presenta con uno stile semplice e curato dove tutto è disposto in funzione dell’esaltazione dei veri protagonisti di questo alto laboratorio di pasticceria: i dolci. Nella pasticceria L’Antica di Ernst Knam si può fare un’esperienza di gusto unica, possibile grazie alla grande esperienza, creatività e spirito di sperimentazione dello chef tedesco e milanese di adozione. Materie prime di qualità tipicamente usate per fare i dolci incontrano sapori apparentemente lontani, come spezie e frutta, per dare origine ad un’offerta dolce molto originale.

Questa è la filosofia di Knam: partire dalla tradizione, rielaborarla per proiettarla verso il futuro con abbinamenti inconsueti, con la sana e consapevole intenzione di andare oltre a quelli che sono i rigidi canoni della pasticceria classica. Se c’è un ingrediente che più di tutti rappresenta Ernst Knam e la sua pasticceria, quello è certamente il cioccolato. La televisione lo ha incoronato “Il Re del Cioccolato”, titolo che dà anche il nome ad un riuscito show televisivo che lo vede protagonista. Molte altre collaborazioni sul piccolo schermo lo affermano come volto televisivo, ma la sua fama di Maestro Pasticcere è dovuta a una lunga e seria storia professionale riconosciuta a livello internazionale con l’assegnazione di molti premi prestigiosi.

Orari e prezzi

La pasticceria L’Antica di Ernst Knam, situata nello storico quartiere Terme Milano, a due passi da Porta Romana, apre dal giovedì alla domenica con i seguenti orari: lunedì: 16:00-20:00; giovedì e venerdì: 10:00-13:00 / 16:00-20:00; sabato: 10:00-15:00-20:00 e domenica 10:00-13:00.

Con la premessa che i prezzi qua proposti hanno un valore indicativo, possiamo dire che il listino prezzi è piuttosto semplice per quanto poi nella realtà l’offerta di dolci e sfizi salati sia davvero vasta: in generale le torte e i prodotti da forno si acquistano a 36 €/kg, mentre le torte mousse hanno un prezzo di 39 €/kg, le mousse Africa costano 45 €/kg e le quiche 35 €/kg.

Per le singole porzioni il prezzo orientativo è di 6 €/cad e le fantastiche Praline, fiore all’occhiello della pasticceria, si comprano per 1,5 €/cad.

L’Antica di Ernst Knam non è solo una pasticceria, molto interessante la proposta degli sfizi salti, abbiamo già parlato delle quiche, torte salate della tradizione francese, ma anche biscotti al peperoncino, mandole e curry e tanti altri prodotti da forno. Curioso e insolito incontrarli in un spazio dedicato ai dolci, ma questo è il mondo di Ernst Knam.





Inoltre l’Antica di Ernst Knam, offre un eccellete servizio di catering ideale per personalizzare eventi privati, come cene o eventi speciali, colazioni e pranzi di lavoro e per tutte quelle occasioni, grandi e piccole che, per essere celebrate, hanno bisogno di un menù speciale preparato da un grande chef.

Il catering offerto dall’Antica di Enrst Knam si contraddistingue per il servizio raffinato e sempre proposto in linea con lo stile dell’evento. Per quanto riguarda i menù è possibile scegliere tra un ampia gamma di possibilità. Originalità dei piatti, qualità delle materie prime usate, la scelta dei colori e degli abbinamenti creano una misticanza unica di sapori e odori. È possibile prenotare richiedere un preventivo di spesa e per un servizio di catering personalizzato sul portale web della pasticceria, si raccomandano almeno 48 ore di preavviso per poter organizzare menù e servizio nella maniera opportuna con un minimo di ordine per quattro persone.