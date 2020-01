Tutti i consigli sulle migliori macellerie di Milano, i loro indirizzi e i prodotti più consigliati.

La macelleria non deve essere solo il negozio dove ci si reca per acquistare la carne, ma un luogo dove qualità e varietà sono presenti e garantiscono l’occasione di comprare dei prodotti di prima scelta che stupiscono per il loro sapore. Vediamo quali sono le migliori macellerie di Milano e quali sono le diverse peculiarità che le rendono uniche sotto ogni punto di vista.

Migliori macellerie di Milano

Per quanto concerne la scelta della migliore macelleria, questa deve offrire della carne che proviene da allevvamenti certificati dove l’utilizzo di prodotti per la crescita rapida e altre tipologie di prodotti simili sono totalmente assenti. La qualità della carne deve essere ovviamente affiancata dalle tante tipologie di prodotti che vengono proposti: bistecche di suino, fettine di cavallo e altre tipologie di tagli e varietà di carni devono essere proposte ai clienti che hanno intenzione di creare un menù sempre diverso.

Pertanto queste sono le caratteristiche che devono essere prese in considerazione nel momento in cui si deve scegliere la migliore macelleria di Milano, che deve permettere di avere un’ampia gamma sul fronte della scelta senza mettere in secondo piano la qualità.

Macelleria Faravelli

Questa macelleria rappresenta il primo luogo nel quale recarsi nel momento in cui si vuole acquistare della carne di prima qualità e questo grazie al fatto che i diversi prodotti proposti si contraddistinguono per essere selezionati solo ed esclusivamente presso i migliori allevamenti.

Ma non solo: storia e tradizione rendono unica questa macelleria, la quale nasce a Milano circa 50 anni fa e da allora è riuscita a soddisfare tutte quelle che sono le aspettative dei clienti, garantendo loro dei prodotti la cui qualità non viene mai posta in secondo piano.

Altra caratteristica vincente è rappresentata dalla presenza di tanti altri prodotti diversi dalla carne, ovvero salumi e formaggi, i quali vengono suggeriti dallo staff come elemento d’accompagnamento per la creazione delle diverse tipologie di tagli e qualità di carne acquistati.

Pertanto una sorta di piccolo market dove è possibile fare una spesa che riesce a soddisfare le proprie esigenze e che permette di realizzare un menù unico privo di contrasti di gusto.

Questa macelleria si trova in Via Corso Italia.





Macelleria Masseroni

Se invece si vuole creare un abbinamento perfetto tra carne e vini, la macelleria che deve essere necessariamente selezionata è rappresentata da quella Masseroni, che nasce anch’essa svariati decenni fa e che, ancora oggi, rappresenta un punto ottimale nel quale acquistare la carne. Solo la migliore qualità può essere trovata presso questa macelleria, dove lo staff suggerisce anche i migliori abbinamenti di vino possibili, i quali possono essere realizzati in maniera semplice e immediata senza mettere in secondo piano alcun aspetto. La macelleria dei propri sogni, visto che carne e vino possono essere acquistati per comporre dei menù incredibilmente raffinati e gustosi. Questa macelleria si trova in Via Corsico.

Macelleria Peck

Infine, tra le più recenti macellerie aperte a Milano, spicca quella Peck, la quale si contraddistingue per l’offrire diverse varietà di carni con tagli sia classici che originali, adatti alla preparazione di determinate ricette innovative.

Inoltre lo staff propone sempre il miglior tipo di prodotto in base alle esigenze dei clienti, offrendo svariati consigli grazie ai quali si ha l’occasione di rendere un semplice menù unico sotto ogni punto di vista. La macelleria Peck di Milano si trova in via Spadari.