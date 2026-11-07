Scopri il pomeriggio di cinema e dolci dedicato a nonni e nipoti al cuore di Segrate.

Nel panorama delle iniziative locali, pochi eventi riescono a fondere divertimento e coesione sociale come l’incontro”Al cinema con i nonni”. L’appuntamento, pensato per bambini, genitori e nonni, trasforma il Circolo Pensionati di Segrate – tradizionalmente frequentato dalla terza età – in un teatro di risate e condivisione, dimostrando come la cultura possa essere ponte tra generazioni.

Il Circolo Pensionati Segrate, situato in via Amendola 3, è da anni il fulcro della vita sociale del quartiere. Oltre a corsi di ginnastica e laboratori artigianali, il club organizza momenti di aggregazione che coinvolgono tutta la comunità. Quest’anno, grazie al patrocinio del Comune di Segrate, decide di aprire le sue porte a un pubblico più giovane, offrendo un pomeriggio intergenerazionale che si distingue per semplicità e allegria.

Quando e dove si svolge l’incontro

L’evento è fissato per giovedì 19 novembre alle ore 17:00 e si terrà nella sala polifunzionale del circolo, in via Amendola 3, zona Rovagnasco. L’accesso è gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione: basta presentarsi qualche minuto prima dell’inizio. Il target comprende bambini di tutte le età, i loro genitori, i nonni e, più in generale, chiunque desideri trascorrere un momento di aggregazione in un ambiente accogliente e sicuro.

Programma della serata

Il cuore della proposta è costituito da una selezione di cartoni animati adatti sia ai più piccoli sia ai più grandi, curata per stimolare il sorriso e la curiosità. Dopo la proiezione, i partecipanti potranno gustare una super merenda a base di biscotti, succhi e piccoli snack, pensata per rendere la pausa più dolce e convivialità. L’attività è stata pensata per favorire il dialogo tra le generazioni: mentre i più giovani si divertono sullo schermo, i nonni hanno l’opportunità di raccontare aneddoti legati ai propri ricordi di infanzia.

Il coinvolgimento del Comune e la missione del Circolo

Il patrocinio comunale sottolinea l’importanza attribuita dall’amministrazione al valore sociale di iniziative come questa. Il Comune di Segrate ha sostenuto l’organizzazione garantendo spazi, comunicazione e un piccolo contributo per la merenda. Parallelamente, il Circolo Pensionati, con la sua esperienza nella gestione di eventi per la terza età, ha adattato le proprie infrastrutture per accogliere un pubblico più ampio, mantenendo gli standard di sicurezza e comfort che lo contraddistinguono.

Benefici per bambini, genitori e nonni

Partecipare a “Al cinema con i nonni” offre molteplici vantaggi: i bambini hanno la possibilità di sperimentare il cinema in un contesto familiare, i genitori possono rilassarsi sapendo che i più piccoli sono occupati in modo costruttivo, e i nonni vivono un momento di riconoscimento sociale contribuendo attivamente alla gioia dei nipoti. Inoltre, l’interazione faccia a faccia favorisce lo scambio di valori, ricordi e tradizioni, rafforzando il tessuto sociale di Segrate e promuovendo un senso di appartenenza che va ben oltre la singola giornata.