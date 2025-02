Un'esperienza teatrale che unisce musica e racconto per tutte le età

Un classico senza tempo

La storia di Pinocchio è un racconto che ha attraversato generazioni, affascinando sia i bambini che gli adulti. Questo mese, l’Auditorium di Milano ospita un evento speciale dedicato a questo mito dell’infanzia, reinterpretato dal talentuoso attore Corrado d’Elia. L’appuntamento, previsto per sabato 15 febbraio, promette di riportare in vita il burattino più famoso del mondo, offrendo un’esperienza che va oltre la semplice narrazione.

Musica e narrazione: un connubio perfetto

Il cuore dello spettacolo risiede nella sinergia tra musica e narrazione. Le composizioni di Fiorenzo Carpi, scritte per lo sceneggiato televisivo diretto da Luigi Comencini nel 1972, saranno eseguite dal vivo dall’Orchestra Sinfonica di Milano, sotto la direzione di Sieva Borzak. Non si tratta solo di un accompagnamento musicale, ma di un vero e proprio dialogo tra suoni e parole che arricchisce la storia, rendendola ancora più coinvolgente.

Un’esperienza immersiva

Ogni momento dello spettacolo è pensato per trasportare il pubblico in un viaggio emozionante. Dalla traversata in groppa al tonno all’incontro con la Fata Turchina, la musica diventa una narratrice che evoca immagini e sentimenti, creando un’atmosfera magica. La fusione tra melodia e racconto permette di vivere un’esperienza teatrale totalizzante, dove il pubblico è invitato a immergersi completamente nella storia.

