Un anno al via: eventi e celebrazioni per il countdown delle Olimpiadi 2026

Il grande evento di avvio

Il 6 febbraio segna una data fondamentale per gli appassionati di sport invernali e per tutti gli italiani: è il giorno in cui scatta il countdown ufficiale verso le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Per celebrare questo importante traguardo, Palazzo Lombardia ospiterà una cerimonia speciale, ricca di eventi e attività per il pubblico. Dalle 18 alle 20, tutti avranno l’opportunità di pattinare gratuitamente sulla pista di ghiaccio, un’esperienza unica che promette di coinvolgere cittadini e turisti.

Esibizioni e mascotte

La giornata inizierà con l’esibizione delle Hot Shiver, la squadra di pattinaggio sincronizzato su ghiaccio del club Precision Skating Milano. Questo spettacolo, che avrà inizio alle 17, darà il via a un pomeriggio di festeggiamenti. Inoltre, i visitatori potranno incontrare le mascotte ufficiali dei Giochi: Tina e Milo, che rappresentano rispettivamente le Olimpiadi e le Paralimpiadi. Sarà possibile scattare foto ricordo con loro, rendendo l’evento ancora più memorabile.

Il countdown in città

Ma il countdown non si limiterà a Palazzo Lombardia. In piazzetta Reale, vicino al Duomo, sarà installato l’Omega Countdown Clock, un orologio che segnerà il tempo rimanente fino all’inizio dei Giochi. Questo simbolo di attesa e preparazione coinvolgerà tutta la città, creando un’atmosfera di entusiasmo e anticipazione. In piazza Città di Lombardia, si svolgeranno ulteriori festeggiamenti e esibizioni sul ghiaccio, rendendo Milano il fulcro delle celebrazioni olimpiche.

Biglietti e accessibilità

Il 6 febbraio rappresenta anche un’importante opportunità per gli appassionati di sport: le oltre 350.000 persone registrate sulla piattaforma ufficiale di Fondazione Milano Cortina 2026 riceveranno un accesso prioritario per l’acquisto dei biglietti. Questo piano di ticketing è stato pensato per garantire un’esperienza inclusiva, con prezzi accessibili per il 57% dei biglietti, che costeranno meno di 100 euro. La vendita libera inizierà ad aprile, permettendo a tutti di partecipare a questa emozionante avventura olimpica.