Un weekend ricco di eventi gratuiti e per famiglie a Milano

Un weekend di festa e cultura a Milano

Milano si prepara a un weekend indimenticabile dal 24 al , ricco di eventi che spaziano dall’arte alla musica, passando per mercatini e attività per famiglie. Gli amanti del fumetto non possono perdere il Festival del Fumetto al Parco Esposizioni Novegro, dove si svolgerà un grande villaggio cosplay, il più grande d’Italia. Questo evento promette di attrarre appassionati di tutte le età, offrendo un’opportunità unica di immergersi nel mondo dei supereroi e dei fumetti.

Mercatini e sostenibilità

Non lontano dal festival, presso Santeria Toscana, si svolgerà il Remira Market, un mercatino dedicato alla sostenibilità e al riciclo. Qui, i visitatori potranno trovare capi d’abbigliamento a prezzi stracciati, con un’attenzione particolare all’ambiente. La domenica, il mercatone dell’antiquariato sulle sponde del Naviglio Grande offrirà oltre 300 espositori, presentando una vasta gamma di oggetti d’epoca, dai mobili ai gioielli, per gli appassionati di antiquariato.

Musica e intrattenimento per tutti

La musica sarà protagonista in vari luoghi della città. Al Fabrique, un dj set riporterà i partecipanti indietro nel tempo con i successi degli anni 2000, mentre all’Alcatraz si esibiranno i Derozer, un gruppo punk rock iconico. Inoltre, il tour di Lazza all’Unipol Forum promette di infiammare il pubblico con le sue hit. Non mancheranno eventi gratuiti, come il Mercatino Kolbe, dove il ricavato sarà devoluto a scopi benefici, e il Vinyl Market, per gli amanti della musica su vinile.

Arte e mostre imperdibili

Per gli appassionati d’arte, Milano offre una serie di mostre straordinarie. Alla Fabbrica del Vapore, la mostra di Tim Burton invita i visitatori a esplorare il suo universo creativo, mentre a Palazzo Reale si possono ammirare le opere di Munch in occasione dell’80° anniversario della sua morte. Non dimenticate di visitare la mostra dedicata a Picasso, che presenta oltre 90 opere dell’artista, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua vita e carriera.

Attività per famiglie e bambini

Il weekend è pensato anche per le famiglie, con eventi come la mostra Dinos Alive, che permetterà ai più piccoli di immergersi nel mondo dei dinosauri. Inoltre, il Lumina Park, un parco a tema ispirato a “Alice nel paese delle meraviglie”, offrirà un’esperienza luminosa e magica. Infine, gli amanti del ghiaccio potranno divertirsi sulla pista di pattinaggio in piazza Città di Lombardia, un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aperto.