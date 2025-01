Un viaggio incantevole tra streghe e civette per i più piccoli

Un’avventura incantevole per i più piccoli

Il Teatro Oscar di Milano si prepara a ospitare un evento straordinario per i bambini: La strega della montagna, uno spettacolo che promette di incantare e divertire i più piccoli. In scena domenica 19 gennaio alle ore 16, questa produzione del Teatro Oscar DanzaTeatro è un’opportunità imperdibile per le famiglie che cercano un’esperienza teatrale unica.

La storia di Alina e la sua lezione di volo

La protagonista, Alina, non è una strega malvagia, ma una giovane strega che ha un piccolo problema: non riesce a volare. Ogni tentativo di spiccare il volo si trasforma in un disastro, facendola sbattere contro gli alberi della sua montagna. I graffi e i lividi che accumula non la fermano, anzi, la spingono a incolpare la foresta, minacciando di distruggerla. Ma la storia prende una piega inaspettata quando Ughetta, una civetta saggia e astuta, decide di intervenire.

Il ruolo di Ughetta e l’intervento di Malia

Con l’aiuto di tutte le creature della foresta, Ughetta chiama in causa Malia, la strega più anziana e esperta in lezioni di volo. Grazie alla sua saggezza, Alina inizia a comprendere i suoi errori e accetta di imparare a volare. Questo viaggio di crescita personale non solo la porterà a superare le sue paure, ma le insegnerà anche l’importanza della collaborazione e dell’amicizia.

Dettagli dello spettacolo e informazioni utili

Lo spettacolo è consigliato per bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, rendendolo perfetto per una giornata in famiglia. La regia è affidata a Gabriella Foletto e Daniela Monico, che hanno saputo creare un’atmosfera magica e coinvolgente. I biglietti sono disponibili sul sito dedicato, dove è possibile prenotare il proprio posto per vivere questa avventura indimenticabile.