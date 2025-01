Scopri le uscite cinematografiche più attese del 2025 per tutta la famiglia.

Un anno ricco di emozioni al cinema

Il 2025 si preannuncia come un anno straordinario per gli amanti del cinema, in particolare per le famiglie e i più piccoli. Con una serie di uscite cinematografiche che promettono di incantare il pubblico, è tempo di prepararsi a vivere momenti indimenticabili. Dalle avventure animate ai live-action, i cinema di tutta Italia, da Milano a piccoli comuni, saranno pronti ad accogliere spettatori di tutte le età.

Le avventure di Sonic e Dog Man

Tra i titoli più attesi c’è il terzo capitolo della saga di Sonic, che ha già conquistato il cuore di grandi e piccini. In questa nuova avventura, Sonic, Knuckles e Tails si uniscono per affrontare il misterioso Shadow, doppiato da Keanu Reeves. I fan possono già trovare il film nei cinema di Milano, come l’Arcobaleno Film Center e il Multisala The Space. Non dimentichiamo l’uscita di “Dog Man”, un film d’animazione basato sulla serie di graphic novel di Dav Pilkey. Questo film, diretto da Peter Hastings, racconta le avventure di un simpatico eroe che deve fermare i piani malvagi di Petey il Gatto. Sarà proiettato in diverse multisale, tra cui il CityLife Anteo e l’Uci Cinemas Bicocca.

I Puffi e la magia del musical

Un’altra attesissima uscita è il nuovo adattamento de I Puffi, che questa volta si presenta in versione musical. Diretto da Chris Miller, il film include una colonna sonora curata da Rihanna, che presta la voce a Puffetta. I genitori potranno godere di questa esperienza anche in versione doppiata in italiano presso cinema come il Beltrade o l’Auditorium San Fedele. Sarà un’occasione perfetta per una serata in famiglia, magari per festeggiare San Valentino in modo originale.

Classici Disney e nuove emozioni

Il 2025 segnerà anche il ritorno di alcuni classici Disney in versione live-action. Tra questi, il remake di Biancaneve, diretto da Marc Webb, promette di mescolare nostalgia e novità con canzoni iconiche e nuove melodie. I cinema di Milano, come il Multisala Orfeo e il Cinema Mexico, saranno pronti a ospitare questa attesissima pellicola. Inoltre, il remake di Lilo e Stitch, che racconta l’amicizia tra una bambina hawaiana e un alieno, offrirà una narrazione carica di emozioni e temi universali come la famiglia e l’amicizia.

Nuove avventure nel mondo di Pixar

Non possiamo dimenticare il nuovo film Pixar, “Elio”, che vedrà il giovane protagonista diventare l’ambasciatore della Terra in un’organizzazione intergalattica. Le multisale di Milano, come il The Space Odeon, stanno già preparando offerte speciali per le famiglie. Infine, il ritorno di Judy Hopps e Nick Wilde in “Zootropolis 2” porterà i due protagonisti in nuove avventure nel misterioso Mercato delle Paludi, promettendo sorprese e divertimento per tutti.