Un fine settimana ricco di eventi gratuiti e attività per famiglie nella capitale della moda.

Milano Fashion Week: il cuore pulsante della moda

Il weekend dal 17 al 19 gennaio si preannuncia ricco di eventi a Milano, con la Milano Fashion Week che si prepara a dominare la scena. La settimana della moda maschile porterà in città la presentazione della Collezione Autunno/Inverno 2025/2026, con sfilate e party esclusivi che animeranno le strade milanesi. Gli appassionati di moda avranno l’opportunità di assistere a eventi unici, dove creatività e stile si fondono in un’atmosfera vibrante e coinvolgente.

Eventi gratuiti e per famiglie

Non solo moda, ma anche una serie di eventi gratuiti renderanno questo weekend indimenticabile. In Martesana, il nuovo anfiteatro ospiterà concerti e incontri, offrendo un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta. Inoltre, Ikea propone escape room e laboratori nei suoi store, mentre il mercatino di Brera tornerà a riempire le vie del centro con oggetti vintage e accessori unici. La Fiera di Senigallia, il tradizionale mercatino delle pulci, sarà un’altra tappa imperdibile per chi ama curiosare tra le bancarelle.

Arte e cultura: mostre imperdibili

Milano non è solo moda, ma anche un centro culturale di grande rilevanza. Presso Palazzo Reale, i dipinti di Munch saranno protagonisti di una mostra monografica in occasione dell’80° anniversario della sua morte. Non mancherà l’esposizione dedicata a Picasso, con oltre 90 opere che raccontano la vita e l’arte di uno dei più grandi maestri del Novecento. Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, la mostra “La verità nelle tracce” offrirà un viaggio nella storia della Polizia Scientifica, mentre la Fabbrica del Vapore ospiterà l’esperienza immersiva di Tim Burton, un’occasione unica per esplorare il suo universo creativo.

Spettacoli e intrattenimento per tutti

Per chi cerca intrattenimento, il weekend milanese offre una varietà di spettacoli. Dalla musica elettronica al Super Club con il dj Romare, ai concerti che celebrano la musica degli anni ’80 e ’90, c’è qualcosa per ogni gusto. Per i più piccoli, lo spettacolo “La strega della montagna” al Teatro Oscar promette divertimento e colpi di scena. Inoltre, gli amanti dei dinosauri potranno vivere un’esperienza unica con “Dinos Alive-The Immersive Experience”, un viaggio nel mondo preistorico che lascerà tutti a bocca aperta.