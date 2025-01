Scopri le iniziative di Ikea per ravvivare le giornate di gennaio con eventi gratuiti.

Gennaio si colora di eventi gratuiti

Gennaio è un mese che spesso porta con sé un senso di calma dopo le festività natalizie. Tuttavia, Ikea ha deciso di rompere questa monotonia con un’iniziativa entusiasmante: dal 17 al 27 gennaio, i suoi punti vendita milanesi si trasformeranno in veri e propri centri di attività gratuite per famiglie. Questa rassegna, intitolata “C’è festa anche dopo le feste”, offre un’opportunità unica per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in una serie di eventi pensati per stimolare la creatività e il divertimento.

Attività per tutte le età

Ikea ha progettato un programma variegato che include giochi, laboratori creativi e persino escape room. Le cacce al tesoro, ad esempio, permetteranno ai partecipanti di esplorare gli store in modo interattivo e divertente. Le escape room, invece, rappresentano un’esperienza avvincente che richiede logica e collaborazione, perfetta per famiglie e gruppi di amici. Queste attività non solo intrattengono, ma promuovono anche il lavoro di squadra e la risoluzione dei problemi in un ambiente ludico.

Laboratori creativi e momenti di relax

Per chi desidera esprimere la propria creatività, Ikea ha organizzato laboratori aperti a tutti, dove è possibile cimentarsi in attività manuali che spaziano dal fai-da-te alla decorazione. I più piccoli non saranno trascurati: giochi e animazioni li terranno impegnati in un ambiente sicuro e stimolante. Inoltre, gli adulti potranno approfittare di momenti di relax, magari gustando un caffè mentre si lasciano ispirare dalle soluzioni d’arredo proposte da Ikea.

Un’opportunità da non perdere

Partecipare a “C’è festa anche dopo le feste” è un’ottima occasione per vivere Ikea in modo diverso, approfittando di attività gratuite e di qualità. Non ci sono costi né formalità per iscriversi: basta recarsi nei punti vendita di Carugate, Corsico o San Giuliano Milanese. È consigliabile visitare il sito ufficiale di Ikea per informazioni sugli orari specifici delle attività e per riservare un posto, se necessario. Non perdere l’opportunità di trascorrere del tempo di qualità con la tua famiglia o i tuoi amici in un contesto originale e divertente.